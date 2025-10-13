¡Reveló! El 70 por ciento de las oportunidades laborales provienen de ‘Insider’

Jacarta – encontrar trabajar en la era moderna puede parecer una misión imposible para la generación más joven. Muchos recién graduados luchan contra miles de competidores con calificaciones similares, mientras que las oportunidades disponibles siguen siendo limitadas.

En esta situación, la estrategia correcta puede marcar la diferencia entre ser aceptado o rechazado para un puesto codiciado. El profesor y empresario Scott Galloway enfatiza que la clave del éxito no es sólo la capacidad técnica, sino también la capacidad de construir relaciones sociales y redes profesionales desde el principio.

Según él, aquellos que saben aprovechar las conexiones personales tienen muchas más posibilidades de conseguir un buen trabajo, incluso antes de que comience la competencia formal. En su última entrevista, Galloway explica las duras realidades del mundo de la contratación moderno.

Dio un ejemplo del proceso de selección en compañía grande. «Google anunció las ofertas de empleo, en sólo ocho minutos habían recibido 200 CV. Hicieron una selección hasta que quedaron los 20 candidatos más calificados. El setenta por ciento de las veces, la persona seleccionada era alguien que tenía un defensor interno», dijo Galloway, citado por FortunaLunes 13 de octubre de 2025.

Según Galloway, esta cifra está en consonancia con los resultados de la investigación que muestran que, aunque las referencias de los empleados sólo representan entre el 6 y el 7 por ciento de todas las solicitudes, en realidad representan entre el 37 y el 45 por ciento de todos los candidatos aceptados en diversos sectores.

A partir de este hecho, el consejo de Galloway parece sencillo: si quieres tener éxito, empieza a construir una red en el mundo real. “La forma de lograr el éxito profesional siendo joven es salir, hacer amigos, beber juntos y, en cada oportunidad, ayudar a los demás”, dijo.

También enfatizó la importancia de hablar bien de los demás a sus espaldas y colocarse en una posición para ser recordado cuando surjan oportunidades. «Quieres estar en un espacio lleno de oportunidades incluso si no estás físicamente presente», añadió.

Este concepto sugiere que las redes sociales pueden crear defensores que te recomendarán para determinados puestos. De hecho, sucede cuando no estás solicitando empleo activamente.

Los datos también respaldan la opinión de Galloway. Los candidatos recomendados tienen un 40 por ciento más de probabilidades de ser aceptados que las rutas de solicitud tradicionales. Además, los empleados que llegan a través de referencias internas tienden a desempeñarse un 25 por ciento mejor y permanecer un 70 por ciento más tiempo que los reclutados a través de sitios de publicación de empleo.