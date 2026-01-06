¡Reveló! Datos sobre Ridwan Kamil supuestamente teniendo un hijo con un aura de amor

Jacarta – Problema al arrastrar el nombre Ridwan Kamil y actriz Aura Kasih nuevamente en el foco público. Las noticias que circulaban ampliamente en las redes sociales indicaban que se pensaba que un niño llamado Arka, que era conocido por ser un niño adoptivo en la familia de Ridwan Kamil y Atalia Praratya, era el hijo biológico de Aura Kasih.

Esta especulación también provocó diversas reacciones y se convirtió en un tema candente de conversación, especialmente cuando surgió al mismo tiempo que la noticia del divorcio del personaje público. ¡Vamos, desplázate más!

En respuesta a los crecientes rumores, el equipo legal de Ridwan Kamil lo desmintió firmemente. La abogada de Ridwan Kamil, Wenda Aluwi, enfatizó que la información que afirma que existe una relación biológica entre Arka y Aura Kasih no es cierta.

Dijo que su partido había rastreado y obtenido documentos oficiales que podían confirmar el estatus legal y familiar de Arka.

En esa ocasión, descartó todas las especulaciones que vincularan a Arka con las noticias descabelladas que circulaban.

«Podemos confirmar que el hijo de Arka no tiene nada que ver con lo que circula en las noticias y confirmamos que no es cierto», subrayó Wenda, citando una transmisión en YouTube, el martes 6 de enero de 2026.

También añadió confirmación sobre la cuestión del parentesco consanguíneo entre el hijo adoptivo de Ridwan Kamil y Aura Kasih.

«Nos aseguramos de que los documentos no sean del hijo de Aura Kasih», dijo.

Además, Wenda explicó que la existencia de Arka tiene un papel importante en la vida diaria de Ridwan Kamil. Según él, Arka no es sólo un niño adoptivo, sino que se ha convertido en parte de la vida cotidiana y de la cercanía emocional de la familia.

«El Sr. Ridwan Kamil realmente necesita a Ananda Arka. Es como un compañero de juegos, un amigo con quien charlar e incluso un amigo con quien orar», dijo.

En medio de este tema, la atención pública también se centró en la noticia del divorcio de Ridwan Kamil y Atalia Praratya. Se informó que la pareja, conocida por ser armoniosa, se había separado oficialmente después de pasar por un proceso matrimonial bastante largo. Sin embargo, se dice que ambos acordaron mantener buenas relaciones en beneficio de los niños. También se ha llegado a un acuerdo colectivo sobre las pautas de crianza tras el divorcio.

Ridwan Kamil y Atalia Praratya decidieron criar juntos a Arka y a su hija biológica, Zara. Esta decisión se tomó para que los dos niños siguieran recibiendo pleno amor y atención de ambos padres, aunque la relación matrimonial hubiera terminado.