¡Reveló! Bareskrim revela quién era el propietario de los troncos de la inundación en el norte de Sumatra

Jacarta – La Dirección de ciertos delitos (Dittipidter) de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional sigue investigando a los responsables del caso de daños a las cuencas hidrográficas de Garuga y Angoli (DAS) en Sumatra del Norte. Hasta ahora, las investigaciones se han centrado en una sola escena del crimen.

Los investigadores dijeron que el proceso de investigación comenzó desde dos puntos, a saber, en el área del Puente Angoli y la cuenca del Garuga. Desde este lugar, los investigadores identificaron el equipo. pruebaincluido el examen forense de madera-madera encontrada en el campo.

Los resultados de la búsqueda muestran que la mayor parte de la madera encontrada está relacionada con las actividades de PT TBS. Sobre la base de estos hallazgos, los investigadores examinaron a los testigos.

«Sólo se investigó una escena del crimen, a saber, las cuencas de Garuga y Angoli. Luego fuimos Tipidter Departamento de Investigación Criminal «Inició el proceso de investigación desde las escenas del crimen de los puentes de Angoli y Garuga», dijo el director de Investigación Criminal de la Policía Nacional, general de brigada Mohammad Irhamni, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Hasta el momento, los investigadores han interrogado a 16 testigos que son empleados de PT TBS. El examen tiene como objetivo revelar quién es el máximo responsable del caso.

«Hemos examinado a 16 testigos de empleados de PT TBS. Más adelante descubriremos quién debe ser el responsable, en el proceso de investigación buscaremos quién es el responsable, quién es el sospechoso», dijo.

Los investigadores pidieron al público que tenga paciencia para determinar al sospechoso. Bareskrim asegura que el proceso de investigación aún está en curso y requiere el fortalecimiento de pruebas adicionales.

«Entonces, colegas de los medios, por favor tengan paciencia, anunciaremos al público quién es el sospechoso, tal vez al final de esta semana. Primero confirmaremos a los testigos y otras pruebas corroborativas para que podamos responsabilizar penalmente, tanto individual como corporativamente», dijo.

Respecto a la madera encontrada en el lugar, los investigadores dijeron que parte de ella fue utilizada como prueba para el proceso legal. Mientras tanto, la otra parte se entrega al Gobierno regional de acuerdo con las instrucciones aplicables.

«Parte de la madera se utiliza como prueba, otra parte fue entregada al gobierno regional. Quizás reservemos el resto para el proceso legal», dijo.

En cuanto al manejo de la madera luego de su entrega, los investigadores dijeron que era competencia del gobierno regional.