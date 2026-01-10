¡Reveló! Así contactó Ammar Zoni con su novia desde prisión

Jacarta – Actor Ammar Zoni volvió a la atención pública después de que se revelaran hechos impactantes en un juicio de seguimiento celebrado en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta. Durante el juicio, se reveló cómo Ammar continuó comunicándose con sus seres más cercanos, incluida su novia, a pesar de que estaba cumpliendo condena en una penitenciaría.

Ante el panel de jueces, Ammar Zoni admitió abiertamente que todavía podía comunicarse mediante un teléfono móvil mientras estaba en prisión.

Lo interesante es que Ammar no utiliza aplicaciones habituales de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. De hecho, mencionó una aplicación llamada Zangi como su principal medio de comunicación.

«El médico (comunicación) y yo usamos la aplicación Zangi», dijo Ammar Zoni en el tribunal del Tribunal Central de Yakarta el jueves 8 de enero de 2026.

Esta confesión dio lugar inmediatamente a diversas especulaciones, especialmente sobre cómo se podría obtener acceso a las comunicaciones desde el interior del centro de detención.

Ammar Zoni también reveló que la aplicación no solo se utilizaba para comunicarse con la doctora Kamelia, conocida por ser su novia, sino también con miembros de su familia.

«Y mi hermano menor también», dijo brevemente.

Además, Ammar explicó que Zangi tiene un sistema y una función similar a otras aplicaciones populares de mensajería instantánea. Según él, el funcionamiento de la aplicación no se diferencia mucho de las plataformas de comunicación conocidas por la comunidad en general.

«Sí, también existe WhatsApp, también Zangi, es lo mismo que Telegram normal. Así es», subrayó Ammar Zoni.

La declaración de Ammar se vio reforzada por el testimonio de la doctora Kamelia, que también fue presentada en el juicio. Confirmó que el uso de la aplicación Zangi se ha vuelto común en su entorno de comunicación.

«¿Aplicación Zangi? Sí, también tengo la aplicación Zangi. Panji, Adit y yo usamos Zangi con mucha frecuencia», dijo la doctora Kamelia.

Sin embargo, el tema que se ha convertido en una seria preocupación es el mecanismo de Ammar Zoni para obtener acceso a teléfonos celulares en prisión.

La doctora Kamelia reveló que Ammar no tenía un número fijo porque el teléfono celular que usaba no era privado permanentemente.

«Ciertamente, es más, Bang Ammar a veces alquila su teléfono celular. Así que si me llamas, Bang Ammar tiene que tener números diferentes, ya sabes. Así que no es sólo un número», explicó.