¡Reveló! Alvi mutiló a su novia a 310 partes

MojokertoVIVA – Oficiales de policía (Polres) Mojokerto, East Java han revelado el caso mutilación Con 310 piezas del cuerpo de la víctima que se encuentran en el área del bosque Pacet, Mojokerto.

Leer también: La impactante confesión de Nadiem a Hotman sobre el caso de Google Cloud investigado por el KPK



El jefe de policía de Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto, en Mojokerto, dijo el lunes el incidente asesinato Supuestamente fue llevado a cabo por el sospechoso Alvi Maulana (AM) contra su novia con las Tas iniciales.

«Una de las razones de los perpetradores de AM eligió el área del Pacet, Mojokerto, Java Oriental como la ubicación de la disposición de las piezas del cuerpo de la víctima debido a su ubicación tranquila», dijo durante una conferencia de prensa en el mojokerto Mapolres.

Leer también: Valor de Menkeu Purbaya No hay necesidad de nuevas gravámenes fiscales





Perpetradores de mutilación estudiantil en Mojokerto Alvi Maulana de 24 años

Dijo que en Pacet es una zona montañosa con caminos sinuosos, acantilados profundos y una atmósfera tranquila por la noche, lo que hace que el lugar considerara un sospechoso como un lugar seguro para eliminar rastros.

Leer también: ¡Espantoso! Los perpetradores de mutilación estudiantil de Mojokerto duermen en casa con la pieza del cuerpo de la víctima



En la actualidad, su partido también está esperando que los resultados forenses unan las piezas del cuerpo de la víctima y recuerden que Pacet ya no se usa como ubicación para la eliminación del cuerpo.

«Durante un año que serví aquí, ha sucedido cuatro veces en el área del Pacet. Me aseguro de que arrestaremos a todos los perpetradores», dijo.

Le dijo que el sospechoso mató una bolsa en la sala de embarque de la lengua, Lakarsantri, Surabaya usando un cuchillo de cocina el domingo por la noche 31 de agosto, antes de lanzarla a varios puntos en el área del Pacet, Mojokerto para eliminar las trazas.

«Para no ser escuchado por los vecinos, el sospechoso mutiló a la víctima en el baño», dijo.

Detallado en Ihram, el sospechoso usó varias herramientas, cuchillos de cocina, cuchillos grandes, martillos, a tijeras de acero para el siguiente cuerpo del cuerpo de la víctima colocada en una bolsa roja y una bolsa de plástico.

Dijo que el sospechoso se fue en una motocicleta en Mojokerto y se detuvo en dos puntos diferentes donde a lo largo de la carretera Pacet -Batu, las piezas del cuerpo fueron lanzadas una por una.

«La forma en que los perpetradores se lanzaron mientras caminaban con una bolsa, luego arrojados y marcados al costado del camino», dijo.

Dijo que la elección de la ubicación de Pacet no podía separarse del conocimiento del sospechoso del área que se sabía que estaba callada en la madrugada, por lo que era poco probable que la acción fuera vista por las personas. Sin embargo, ahí es donde finalmente se reveló el rastro del crimen.

Para reunir todas las piezas del cuerpo, dijo, la policía desplegó docenas de personal asistido por la Unidad de Vida Silvestre Ditsamapta de la Policía Regional de Java Oriental.

«El barrido se lleva a cabo hasta un radio de 200 metros, hasta que finalmente se encuentran todas las partes del cuerpo de la bolsa», dijo.

Después de eso, la policía realizó inmediatamente una investigación y finalmente arrestó al autor que era amante de la bolsa, Alvi Maulana (AM).

Los perpetradores fueron acusados ​​de los artículos 338 y 340 del Código Penal con la amenaza de cadena perpetua o sentencia de muerte «, dijo.

Mientras tanto, el Dr. Zaid, jefe del Hospital del Hospital Bhayangkara, el Dr. Zaid, el Dr. Zaid, afirmó haber recibido aproximadamente 310 piezas de cuerpo que presuntamente pertenecían a las víctimas de asesinato y mutilación en el distrito de Pacet, Mojokerto.

«Recibimos las presuntas piezas del cuerpo en etapas. Recibimos cada parte que recibimos una prueba de autopsia y ADN para garantizar la condición y la identidad de las víctimas», dijo Zaid en Sidoarjo. (Hormiga)