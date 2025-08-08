¡Reveló! 4 miembros del ejército indonesio supuestamente perseguen a Prada afortunado de muerte

NTT, Viva – Caso de muerte trágica Prada Lucky Chepril Saputra Namo comenzó a encontrar un punto brillante. Cuatro soldados del ejército con el rango de un soldado (Pratu) supuestamente involucrado en la persecución que resultó en la muerte del soldado de 23 años.

Prada Lucky es miembro del TNI que sirvió en el Batallón de Infantería Territorial para la construcción de 834/Wakanga Mere (Yonif TP 834/WM) ubicada en Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara (NTT).

El comandante de la compañía (Danki) c Yon TP 834/WM, primer teniente Rahmat, explicó que después de realizar la escena del crimen (TKP), su equipo logró identificar la participación de cuatro miembros de la batalla de TP 834/WM Nagekeo que estaban en el rancio de Pratu y fueron compañeros víctimas.



El cuerpo de Prada Lucky llegó al aeropuerto de El Tari, Kupang, East Nusa Tenggara (NTT)

«Después de hacer la escena del crimen, encontramos a cuatro personas que se sospechaba que vencieron al difunto Prada Lucky. Los cuatro presuntos perpetradores estaban en el rango de Pratu», dijo el primer teniente Rahmat el jueves 7 de agosto de 2025.

El primer teniente Rahmat también agregó que los cuatro presuntos perpetradores ahora han sido asegurados en el Sub Denpom Ende para someterse a un examen más detallado.

El padre de la víctima exigió la sentencia de muerte

Serma Kristian Namo, padre de la afortunada de Prada, Saputra Namo, que fue asesinada supuestamente debido a la persecución por otros miembros de TNI, exigió una sentencia de muerte y despido por los perpetradores.

«El castigo rápido para el perpetrador es solo dos, la pena de muerte y el despido. No hay un castigo más bajo», dijo Christian Serres en el video circulante.

Explicó que su hijo, Prada Lucky, fue sospechoso de ser víctima de la persecución por varios miembros de TNI en el Batallón de Desarrollo Territorial (TP) de 834 Waka Nga Mere (Yon TP 834/WM) ubicado en NageKeo Regency, NTT.

«Mi hijo ha muerto, y aquellos que lo torturaron recibirán una respuesta. Lo juro, como soldado, arriesgaré mi vida por la justicia para mi hijo», dijo Serma Kristian, que también es un miembro activo de TNI en Kodim 1627 Rote Ndao en la terminal de carga del aeropuerto de El Tari, Kupang, mientras acompaña al cuerpo de su hijo que llegó de Nagekeke el jueves por la tarde.

El cuerpo de Prada Lucky fue enterrado en su casa en el dormitorio del ejército indonesio de Kuanino, y según el plan, el funeral se llevó a cabo el sábado 9 de agosto. (Jo Kenaru/Tvone/NTT)