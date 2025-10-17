Revelé su traición hasta ahora

Jacarta – Erin Taulany Finalmente rompió el silencio y abrió la voz tras los motivos de la demanda de divorcio. André Taulany sobre él se filtró al público. A través de una larga subida a su cuenta personal de Instagram, Erin enfatizó que todo este tiempo optó por permanecer en silencio no porque perdió, sino para mantener la salud mental de sus tres hijos.

Lea también: Confesando haber sido calumniada por Andre Taulany, Erin: Dijo Sr. Haji, ¡estudie religión nuevamente para no extraviarse!



«Bismillahirrahmanirrahim. Queridos espectadores e internautas indonesios, todo este tiempo he estado en silencio únicamente para proteger la salud mental y la psicología de mis tres hijos que están creciendo y son adolescentes», escribió Erin, citada el sábado 18 de octubre de 2025. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Erin dijo que sólo se concentraba en ser una buena madre y mantener felices a sus hijos. Sin embargo, admitió que no aceptó las calumnias de su marido con acusaciones negativas dirigidas a él.

Lea también: LO MÁS POPULAR: Ustaz Derry Sulaiman le pide ayuda a Hotman Paris, Deddy Corbuzier se sorprende



«Soy madre de tres hijos. ¿A dónde va mi conciencia cuando mi madre es calumniada de esta manera, como si yo fuera una esposa antagónica, hedonista, despilfarradora, etc.? Recuerden, Allah SWT sabe más. No necesito dar explicaciones, no necesito defenderme. Allah, el Más Grande, es suficiente para ser testigo», continuó.

Erin también mencionó el hecho de que el tribunal había rechazado tres veces la demanda de divorcio de Andre contra ella. Consideró que esta decisión demuestra que las acusaciones de su marido eran infundadas.

Lea también: ¡Reveló! Se dice que Erin Taulany tiene un estilo de vida extravagante y gasta 2 millones de IDR al día sólo en comida.



«Los espectadores e internautas indonesios pueden pensar: ¿por qué la demanda fue rechazada tres veces? Las decisiones de los organismos y agencias oficiales, ya saben, no son una broma… lo que significa que la demanda es vacía, no sólida. He demostrado estas calumnias con pruebas y testigos», escribió de nuevo.

Incluso reprendió a Andre directamente mencionando el estatus de su marido como Haji.

«Pak Haji dijo, estudia religión de nuevo para no extraviarte. No sigas persiguiendo el mundo. Tómate un poco de tiempo para estudiar religión de nuevo, adorar, realizar la Umrah, para que tu corazón y tu mente no se calienten», dijo Erin.

Pero lo más sorprendente es que Erin emitió una declaración firme al final de su carga. Amenazó con revelar toda la desgracia y supuesta traición de André Taulany si el comediante seguía haciendo ruido en las redes sociales.