Revelar las razones de la KPU para mantener los datos personales a los diplomas presidenciales y vicepresidenciales

Yakarta, Viva – Presidente de la Comisión Electoral General de la República de Indonesia (KPU Ri) Mochamad Afifuddin reveló la razón por la que su partido mantenga un secreto datos personalesincluido grado, candidato presidencial–vicepresidente del público.

Dijo que la decisión solo se ajustó a las regulaciones (ley) número 14 de 2008 con respecto a la apertura de información pública.

«Entonces, en esencia, solo nos ajustamos a ciertos documentos en las reglas que se mantendrán confidenciales», dijo Afif el martes 16 de septiembre de 2025.

Sin embargo, dijo que los datos personales podrían abrirse al público si con la aprobación del propietario de los datos o por la decisión judicial. Esto está de acuerdo con la carta del Artículo 18 A Párrafo 2 en la Ley sobre la apertura de información pública.



Edificio KPU (Comisión Electoral)

«Por ejemplo, relacionado con registros médicos, luego documentos escolares o diplomas, etc.; esa es la persona preocupada que debe solicitarse más tarde o en la decisión del tribunal», explicó Afif.

Explicó que los candidatos personales y vicepresidenciales que se mantuvieron en secreto no estaban incluidos en el currículo vitae. Sin embargo, los diplomas y los registros médicos de los candidatos, incluidos aquellos que serán secretos al público.

«Si el historial de vida no lo es. Hay datos que no están relacionados con él. Ayer, por ejemplo, la visión y la misión de los Vitae se abrieron inmediatamente», dijo.

«Lo que solo está relacionado con los datos o datos excluidos que requieren la aprobación relevante o la decisión judicial para abrir. No todos los datos», dijo Afif.

Los siguientes 16 puntos de decisión de KPU están relacionados con los requisitos de registro para el registro presidencial y vicepresidencial que no puede revelarse al público sin aprobación:

1. Fotocopia de tarjeta de identidad electrónica y foto del certificado de nacimiento indonesio

2. Certificado de registros policiales de la sede de la Policía Nacional de Indonesia

3. Certificado de salud de un hospital gubernamental designado por la Comisión Electoral General

4

5. Certificado de no estar en quiebra y/o no tiene dependientes de la deuda emitidos por el tribunal de distrito

6. Declaración de no ser nominado como miembro de la Cámara de Representantes, el Consejo Regional Representante y el Consejo Regional Representante

7. Fotocopia del número de identificación del contribuyente y prueba de entrega o recepción del contribuyente anual de impuestos fiscales del contribuyente durante los últimos 5 (cinco) años

8. Curriculum vitae, perfil corto y historial de cada candidato

9. La declaración nunca ha servido como presidente o vicepresidente por 2 (dos) veces en la misma oficina

10. Carta de declaración leal a Pancasila como la Fundación del Estado, la Constitución de 1945 de la República de Indonesia, y los ideales de la Proclamación del 17 de agosto de 1945, como se menciona en el preámbulo de la Constitución de 1945 de la República de Indonesia.

11. Certificado del Tribunal de Distrito que indica que cada posible candidato nunca ha sido condenado a prisión en base a una decisión judicial que ha obtenido una fuerza legal permanente para cometer un delito amenazado con un prisión de 5 (cinco) años o más

12. Evidencia de graduación en forma de una fotocopia del diploma, un certificado de graduación u otro certificado que sea legalizado por una unidad de educación o programa de educación secundaria

13. Certificado de no involucrado para organizaciones prohibidas y G.30.S/PKI de la policía

14. Declaración de suficiente sellado sobre la voluntad en cuestión se propone como un posible candidato presidencial y un candidato vicepresidencial en parejas

15. Declaración de renuncia como miembro de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, la Policía Nacional de Indonesia y los funcionarios públicos, ya que se determinó como un par de candidatos para los participantes electorales

16. Declaración de renuncia de empleados o funcionarios de empresas estatales o empresas regionales de propiedad regional, ya que se determinó como un par de candidatos para los participantes electorales

