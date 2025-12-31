Revelando su verdadera naturaleza, Iis Dahlia etiqueta a Lesti Kejora como cantante

Jacarta – Proximidad Iis Dalia Y Lesti Kejora hasta ahora ha robado a menudo la atención. Su relación no es sólo la de compañeros cantantes, sino la de madre e hija. Fue esta cercanía la que hizo que Iis Dahlia sintiera que realmente conocía los lados personales de Lesti que rara vez se veían frente a la cámara.

Este interesante momento se reveló cuando Iis Dahlia fue estrella invitada en un programa de televisión. En un ambiente relajado pero lleno de sorpresas, Dewi Perssik como presentadora abrió la conversación mencionando la cercanía de Mama Iis, apodo de Iis Dahlia, con muchos artistas que muchas veces hacen de él un lugar para compartir historias. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Queremos saber, también hay muchos amigos artistas que dicen que mamá sabe mejor sobre su vida. Y a estos artistas les gusta confiar en mamá, así», dijo Dewi Perssik, citando un videoclip en Instagram @pagipagiambyartranstvcorp, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

En este segmento, se le pidió a Iis Dahlia que le diera etiquetas de personajes a varios artistas a través de las fotos que se habían preparado. El ambiente en el estudio se transformó en risas cuando uno a uno los personajes de los artistas comenzaron a revelarse. Sin embargo, la atención alcanzó su punto máximo cuando apareció la foto de Lesti Kejora.

Mamá Iis no pareció tomar una decisión de inmediato. Pareció pensar durante mucho tiempo antes de decidir qué etiqueta consideraba más adecuada. Rian Ibram, que estaba a su lado, luego ayudó mencionando varias opciones de personajes.

«Dominante, emocional, voluble, hablador», dijo Rian Ibram, mencionando estas etiquetas.

En lugar de elegir los rasgos comúnmente asociados con Lesti Kejora, Iis Dahlia tomó una decisión que sorprendió a mucha gente.

«En realidad, si no hubiera una cámara, sería así», dijo Iis Dahlia mientras colocaba la etiqueta «Tukang Nyinyir» en la foto de Lesti Kejora.

Estos comentarios inmediatamente provocaron reacciones encontradas en el estudio. Sin embargo, Mama Iis rápidamente entendió su punto. Destacó que este lado sólo aparece en determinadas situaciones, concretamente cuando él y Lesti están en un ambiente relajado y muy íntimo.

«¿No es así, tío? Así es cuando charlamos juntos», añadió, como si hablara directamente con Lesti Kejora.