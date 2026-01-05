Revelando la figura de Maduro, el conductor de autobús que llegó a ser presidente de Venezuela y ahora está detenido por EE.UU.

Jacarta – Venezuela Ha estado durante mucho tiempo en el centro de atención mundial debido a las tensiones políticas y una crisis económica prolongada. Detrás de todo esto siempre aparece un nombre: Nicolas Maduroel controvertido presidente que gobernó Venezuela durante más de una década.

Pero el 3 de enero de 2026, su reinado terminó repentinamente cuando fuerzas estadounidenses lo secuestraron a él y a su esposa, Cilia Flores, para ser juzgados en COMO por cargos relacionados con drogas y armas. ¿Cómo es Maduro? La siguiente información completa se resume de Al JazeeraMartes 6 de enero de 2026.

figuras de nicolas



Detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro

Desde muy joven, se sabe que Maduro creció en una familia de clase trabajadora en la zona de El Valle de Caracas. Nació el 23 de noviembre de 1962.

Su padre, Nicolás Maduro García, era dirigente sindical, mientras que su madre, Teresa de Jesús Moros, cuidaba de sus tres hermanas.

Maduro ha estado fuertemente influenciado por la política de su padre desde la infancia y afirma que sus abuelos eran de ascendencia judía sefardí, quienes luego se convirtieron al catolicismo cuando llegaron a Venezuela.

Carrera temprana y entrada a la política



VIVA Militar: Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

A Maduro alguna vez le gustó la música rock occidental y a menudo citaba a John Lennon. Asistió al Liceo José Ávalos, una escuela pública en El Valle, participó activamente en organizaciones estudiantiles y se registró que se desempeñó como presidente del sindicato de estudiantes, aunque no hay evidencia de que se graduó.

La carrera política de Maduro comenzó en el mundo laboral. Se cree que se unió a la Liga Socialista de Venezuela, un partido marxista-leninista, a principios de los años 1980. A los 24 años fue enviado a Cuba durante un año para recibir formación política en la Escuela Nacional de Cuadros Julio Antonio Mella, dirigida por la Unión de Jóvenes Comunistas.

Después de regresar a Caracas, Maduro trabajó como conductor de autobús en el sistema de metro, luego fundó y dirigió SITRAMECA, el sindicato de trabajadores del metro de Caracas, en 1991. Sus actividades en el mundo laboral lo llevaron al centro del poder a través de la política sindical. Un documento de 2006 de la Embajada de Estados Unidos en Caracas señaló que Maduro una vez rechazó un contrato de béisbol de un cazatalentos de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos.

Maduro se inspiró en Hugo Chávez, el coronel venezolano que lideró el movimiento bolivariano contra el sistema democrático bipartidista “puntofijismo” y en el entonces presidente, Carlos Andrés Pérez, por motivos de corrupción.