Revelando el paradero de Ahmad Sahroni, ahora surgió a través de la carta del Harley Davidson Club

Yakarta, Viva – Los miembros del parlamento indonesio están inactivos Ahmad Sahroni Ha estado a casi un mes del público después de sus palabras lo que causó controversia.

Sin embargo, recientemente, los políticos del partido Nasdem Se cree que surgió haciendo una circular como presidente general Harley Davidson Club Indonesia (HDCI).

Cuando se confirmó al Secretario General (Secretario General) del partido Nasdem Hermawi Taslim, afirmó no saber las últimas noticias Ahmad Sahroni. También afirmó no saber que era la última ubicación de Sahroni.

«No sé dónde está», dijo Hermawi cuando se contactó TVONENEWSSábado 20 de septiembre de 2025.

Tesorero general de Nasdem y vicepresidente de la Comisión III del Parlamento Indonesio, Ahmad Sahroni

Se sabe que circulares circulares en nombre de la Junta Central de HDCI. La carta fue firmada por Ahmad Sahroni como presidente de HDCI. En la carta, fue listada el 19 de septiembre de 2025.

La circular confirmó que Sahroni todavía se desempeñó como presidente de HDCI a través de la Conferencia Nacional Legítima (Munaslub), y estaba de acuerdo con HDCI AD/Art.

«En relación con los esfuerzos infundados para reducir o reemplazar al presidente del Harley Davidson Club Indonesia (HDCI), por la presente, el presidente de HDCI transmite una declaración de actitud», dijo la carta.

En la carta, Sahroni enfatizó que todos los esfuerzos para reducir o reemplazar a los presidentes generales fuera del mecanismo AD/Art es inválido e inaceptable.

Sahroni también afirmó estar listo para aclarar y ser probado en foros organizacionales relacionados con acusaciones de violación de las reglas organizacionales. Sin embargo, negó haber cometido una violación.

«Declaro la disposición para ser aclarado y probado en un foro organizacional si hay acusaciones de violaciones. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia válida que muestre una violación cometida por el presidente general», dijo a través de la carta.

En la circular también explicó que su partido procesaría de acuerdo con las reglas de la organización para aquellos que se demostró que proporcionaban provocación, calumnias o maniobras fuera del mecanismo organizacional.

