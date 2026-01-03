Revelando el lado oscuro de las vacaciones de fin de año de la realeza británica, el príncipe Harry: ¡castigado en público!

Inglaterra, VIVA – Las celebraciones de fin de año que son sinónimo de calidez familiar no siempre se sienten príncipe harry mientras sigue siendo parte activa Reino Unido. En sus memorias Spare, Harry descubre otro lado de la vida de la familia real, donde el momento del Año Nuevo se caracteriza por la presión, la competencia y un sentimiento de injusticia.

Lea también: ¡Después de 2 años de enemistad, el príncipe Harry llora y se abraza fuertemente al conocer al rey Carlos!



Recordó su regreso de una expedición al Polo Sur en 2013 que coincidió con las vacaciones de Navidad en Sandringham. Después de pasar por un viaje extremo, Harry admitió que quería mantener la paz interior que había logrado. Sin embargo, esta esperanza se desvaneció cuando se enfrentó nuevamente a la dinámica interna de la familia real. Desplázate para saber más sobre la historia, ¡vamos!

«Me dije a mí mismo que sacaría lo mejor de esta situación, que aprovecharía este tiempo para proteger la calma que he logrado en el Polo Norte», explicó Harry, citado el sábado 3 de enero de 2026.

Lea también: Meghan Markle lloró histéricamente al enterarse que el Palacio de Buckingham negó que el príncipe William la estuviera acosando



En lugar de una atmósfera pacífica, Harry se enfrentó a la tensión derivada de la Circular de la Corte, un documento anual que contiene una lista de actividades oficiales de los miembros de la familia real. Este documento fue publicado por el Palacio de San Pablo. James y se publica periódicamente en los principales medios británicos.

Harry describió la obsesión de la familia real con el informe como enfermiza. Según él, el documento era un medio para demostrar su valía y una competencia encubierta entre miembros de la familia.

Lea también: Se filtran al público los emocionantes planes para el funeral del rey Carlos, ¿cuál es su estado de salud actual?



«Mi disco duro fue borrado. Desafortunadamente, mi familia en ese momento fue infectada con un malware muy aterrador», continuó.

Reveló que el contenido de la circular judicial a menudo se preparaba subjetivamente, y algunos miembros de la familia incluso incluían actividades no oficiales para parecer más productivas. Harry cree que este sistema de evaluación ignora la esencia del trabajo humanitario.

«Todo se basa en informes personales, todo es subjetivo. ¿Nueve visitas personales a veteranos, para ayudar a su salud mental? Cero puntos. ¿Volar en helicóptero para inaugurar una granja de caballos? ¡Ganador!» Harry escribió.

La cosa no quedó ahí, el hermano menor del príncipe William también destacó la desigualdad estructural en la distribución de tareas y presupuestos. Dijo que el control total estaba en manos del rey Carlos, quien determinaba cuánto podían contribuir oficialmente sus hijos.

«Ninguno de ustedes decide por sí mismo cuánto trabajo va a hacer. Sólo papá controla nuestros fondos, sólo podemos hacer lo que somos capaces de hacer con los recursos y el presupuesto que recibimos de él», dijo el padre de dos hijos.