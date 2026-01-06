Revelados los personajes de Sigourney Weaver y Jason Isaacs

Amazon Prime Video ha completado el reparto de su “Tomb Raider» serie.

Oficialmente se unen a la adaptación del videojuego Sigourney WeaverOMS Variedad anteriormente se informó que estaba considerando un papel, así como Jason IsaacsCelia Imrie, Bill Paterson, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed y August Wittgenstein. Como se anunció anteriormente, Sophie Turner lidera la serie como Lara Croft.

De ellos, tres interpretan papeles ya existentes dentro de la franquicia “Tomb Raiders”: Isaacs interpreta al tío de Lara, Atlas DeMornay; Patterson interpreta a Winston, el mayordomo de la familia Croft; y Bobb-Semple interpreta a Zip, el amigo y soporte técnico de Lara.

Weaver interpreta a uno de los nuevos personajes: Evelyn Wallis, descrita como «una mujer misteriosa y de altos vuelos que está deseosa de explotar los talentos de Lara».

Bannon interpreta a Gerry, «el piloto personal y recolector de bocadillos de Lara».

Heffernan interpreta a David, «un funcionario gubernamental exhausto que se encuentra enredado en el mundo inusual de Lara».

Imrie interpreta a Francine, la jefa de promoción del Museo Británico, centrada únicamente en recaudar fondos y copas de champán.

Joseph interpreta a Thomas Warner, «un alto funcionario del gobierno contratado para limpiar un desastre enorme».

Luss interpreta a Sasha, «una nueva adversaria feroz y profundamente competitiva de Lara».

Motamed interpreta a Georgia, «una curadora devota y fiel a las normas del Museo Británico, dedicada a la preservación ‘adecuada’ de la historia».

Wittgenstein interpreta a Lukas, «un asaltante ilegal que comparte la historia con Lara en más de un sentido».

Phoebe Waller-Bridge es la creadora de la serie “Tomb Raider” y actúa como co-showrunner junto a Chad Hodge. Los productores ejecutivos incluyen a Waller-Bridge y Jenny Robins a través de Wells Street Films; Hodge; el director Jonathan Van Tulleken; Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg y Timothy I. Stevenson a través de Story Kitchen; y Michael Scheel. Matt McInnis es coproductor ejecutivo y Jan R. Martin es productor. Producen Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics y Legendary Television.