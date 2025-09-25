Revelados los orígenes del mal na’vi, la guerra contra Sully

20th Century Studios ha lanzado un nuevo trailer para «Avatar: Fire and Ash ”, la tercera película en James CameronLa serie «Avatar», que se lanzará el 19 de diciembre. El trailer muestra el regreso de Jake Sully (Sam Worthington) y su familia, esta vez en guerra con una tribu Na’Vi enemiga en Pandora.

Junto a Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Bailey Bass, Gran Bretaña Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion y Edie Falco se encuentran entre los miembros del reparto que regresan. Mientras tanto, Michelle Yeoh, Oona Chaplin y David Thewlis hará su debut en la serie como nuevos personajes.

El primer «Avatar» lanzado en 2009 y se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos en la taquilla mundial. Todavía tiene ese récord, con un bruto de vida de más de $ 2.9 mil millones. Es una secuela, «Avatar: The Way of the Water», salió más de una década después en 2022 y recaudó $ 2.3 mil millones en la taquilla, superando al propio «Titanic» de Cameron como la tercera película más taquillera de todos los tiempos. Las dos actuaciones de «Avatar» solo están divididas por «Avengers: Endgame», que recaudó $ 2.7 mil millones en 2019.

Dejando a un lado los documentales, las películas «Avatar» han sido las únicas características de dirección de Cameron del siglo XXI. Cameron comenzó a desarrollar «Avatar» en la década de 1990, pero la tecnología tardó más de una década en ponerse al día con el concepto. Los efectos especiales de las películas son manejados por Weta Workshop y muestran la tecnología de cine pioneras en captura de movimiento y CGI.

Ya se espera que una cuarta película «Avatar» se lance en 2029, y un quinto en 2031.

Mira el trailer a continuación.