Revelado, Rp. 1.800 millones de sospechosos de corrupción permanecieron 13 días en la sala VVIP del hospital de Labuan Bajo

Labuan Bajo, EN VIVO – Uno de los sospechosos del presunto caso de corrupción en el proyecto de construcción de la carretera Golowelu-Orong en West Manggarai Regency, NTT, con las iniciales SB, se sometió a tratamiento médico en la sala VVIP del Hospital Regional de Merombok durante 13 días a partir del 26 de septiembre de 2025.

El jefe de la Fiscalía del Distrito de West Manggarai (Kasi Kejari), Pradewa Artha, confirmó que SB había sido sometido a tratamiento y regresó a prisión después de ser declarado sano.

«Ha sido detenido de nuevo y su período de detención se ha ampliado por 40 días. Lo mismo que otros sospechosos», dijo Pradewa, el viernes por la tarde (10/10/2025).

La Fiscalía de West Manggarai publica el caso del sospechoso de corrupción en la construcción de carreteras Foto : Vera Bahali/TVOne/Labuan Bajo

Mientras tanto, la directora principal de RSUD Merombok, Dra. Ermelinda Gampur, también confirmó que SB había sido tratado por presión arterial alta.

«Sí, es cierto. Está siendo tratado en el hospital regional por hipertensión desde la semana pasada», dijo Ermelinda.

Según sus palabras, el estado de salud de SB ha mejorado y ya no necesita cuidados intensivos en el hospital.

«En cuanto al paciente, se encuentra estable y ha sido dado de alta, por lo que sólo necesita medicación para caminar», concluyó.

SB es uno de los sospechosos en el caso de presunta corrupción en la construcción de la carretera Golowelu-Orong, que provocó pérdidas estatales que alcanzaron los 1.800 millones de IDR. (Vera Bahali/tvOne/Labuan Bajo)