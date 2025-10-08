Revelado, la razón por la que Calvin Verdonk fue retirado del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita

VIVA – Equipo nacional Indonesia ciertamente no se fortalecerá Calvin Verdonk Cuando se enfrenta a Arabia Saudita en el primer partido de la calificación del Grupo B La Cuarta Ronda 2026 Copa del Mundo Zona de Asia en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, jueves por la mañana, 9 de octubre de 2025.

Entrenador Patrick Kluivert ha anunciado seis jugadores que fueron retirados del equipo de Garuda para el partido inaugural.

Además de Calvin Verdonk, los otros cinco jugadores que no fueron traídos fueron Reza Arya, Nathan Tjoe-A-on, Jordi Amat, Ramadhan Sananta y Egy Maulana Vikri.

La ausencia de Calvin Verdonk es ciertamente bastante desafortunada. El jugador con el número 17 apareció bien juntos Equipo nacional indonesio En los últimos partidos.

El presidente de la Agencia Nacional del Equipo (BTN), Sumardji, explicó la razón principal detrás de la decisión de Patrick Kluivert estacionó el izquierdo de Lille Lille.

«Calvin Verdonk estaba preparado para enfrentar a Irak», dijo Sumardji cuando fue contactado por el equipo de medios.

Además de las razones tácticas, la demora en la llegada de Calvin a Jeddah también fue una consideración. El jugador de ACEH acaba de llegar a Jeddah el lunes 6 de octubre de 205 con condiciones menos ajustadas. Había sentido dolor en el cuello y aún no había alcanzado la aptitud ideal.

«Calvin Verdonk llegó tarde y sintió dolor en su cuello. Entonces, el entrenador juzgó que estaba mejor restaurado y enfocado en el próximo partido», dijo Sumardji.

El partido contra Iraq tendrá lugar en el mismo estadio el sábado 11 de octubre de 2025 con una distancia de tiempo bastante cercana, el equipo de entrenamiento eligió mantener la condición física de Verdonk para funcionar de manera óptima en el partido.

Se espera que Patrick Kluivert reduzca a Dean James o Yance Sayuri en la posición de la izquierda cuando se enfrente a Arabia Saudita. Se espera que ambos puedan parecer sólidos para mantener la defensa de Garuda.

«Se espera que ambos puedan jugar bien en el partido de esta noche», dijo Sumardji.

En cuanto a los otros cinco jugadores, la razón de la secuencia pura se debe a consideraciones tácticas. «Para otros debido a las necesidades tácticas», dijo Sumardji.

La posición de Ramadhan Sananta todavía puede ser reemplazada por Ole Romeny y Mauro Zijlstra en las líneas del frente. En el puesto de portero, Patrick Kluivert ha confiado en tres nombres principales: Maarten Paes, Nadeo Argawinata y Ernando Ari, por lo que no se trajo Reza Arya.