Revelado en reconstrucción, el profesor Erni fue asesinado con un palo de escoba, se recrean 37 escenas mortales

Jambi, VIVA – Nuevos hechos revelados en la reconstrucción del caso. asesinato de profesor Erni Yuniati (37) en Bungo Regency, provincia de Jambi. El perpetrador, el brigadier de policía Waldi Adiyat (22), aparentemente acabó con la vida de la víctima presionándole el cuello con un palo de escoba.

La reconstrucción o recreación del caso estuvo a cargo de la Unidad de Investigación Criminal Comisaría de policía de Bungo en el lugar del incidente, Al-Kautsar Residence Housing, Sungai Mengkuang Hamlet, Distrito Central de Rimbo, lunes 22 de diciembre de 2025. Este proceso es una parte crucial antes de que los expedientes del caso se transfieran a la etapa de juicio.

La policía de Kasatreskrim Bungo, AKP Ilham Tri Kurnia, dijo que la reconstrucción se estaba llevando a cabo de forma segura y ordenada con estrictas medidas de seguridad. Según él, la reconstrucción se llevó a cabo para garantizar la correspondencia entre las declaraciones de los sospechosos, los testigos, las pruebas y los resultados de los exámenes forenses.

«Gracias a Dios, las actividades de reconstrucción se están desarrollando sin problemas, de manera segura y ordenada. Esta reconstrucción es una parte importante del proceso de aplicación de la ley antes de que el caso sea transferido a la etapa de juicio», dijo Ilham en el lugar citado por Antara.

En esta reconstrucción, el sospechoso Waldi Adiyat fue presentado directamente y demostró un total de 52 escenas. De ese número, 37 escenas fueron categorizadas como escenas mortales. Toda la serie de escenas muestra la cronología de los acontecimientos desde el principio hasta que la víctima Erni Yuniati fue declarada muerta.

Bripda Waldi (izquierda) y el profesor de Jambi, Erni Yuniati (derecha)

El fiscal del distrito de Bungo, Prastyoso, reveló que en una escena crucial, el autor utilizó un palo de escoba para presionar el cuello de la víctima. Destacó que la víctima opuso resistencia antes de finalmente morir.

«De la reconstrucción se desprende que la víctima opuso resistencia, pero el sospechoso continuó con sus acciones hasta que la víctima murió», dijo Prastyoso.

También presenciaron la reconstrucción el fiscal, el asesor jurídico de la familia de la víctima, el asesor jurídico del sospechoso y agentes de policía. La presencia del sospechoso en el lugar también llamó la atención del público. Se vio a residentes locales, estudiantes y familiares de las víctimas abarrotando el área alrededor del complejo de viviendas para observar el progreso de la reconstrucción.

El caso de asesinato de esta profesora se descubrió previamente el domingo 2 de noviembre de 2025. Se sabía que el perpetrador era un oficial de policía con rango de Bripda que sirvió en la sección Profesional y de Seguridad de la Policía de Tebo.

En menos de 24 horas, la policía logró resolver el caso y arrestar al sospechoso en Tebo Regency, provincia de Jambi. Actualmente, Waldi Adiyat ha sido condenado a despido deshonroso o PTDH después de someterse a una audiencia de la Comisión del Código de Ética Profesional celebrada por la Policía Regional de Jambi el viernes 7 de noviembre de 2025.