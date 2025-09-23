Revelado en el juicio, resulta que la distribución del azúcar de Inkopkar no falló

Yakarta, Viva – El Tribunal de Corrupción (Tipikor) en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta celebró una sesión adicional del presunto caso de corrupción importar azúcar. La acusación del fiscal acusó a la aprobación de la importación de importaciones de azúcar de cristal crudo (GKM) otorgada a varias empresas privadas, sin coordinación entre el Ministerio del Ministerio y las recomendaciones del Ministerio de Industria.

Vale la pena señalar que nueve sector privado fueron acusados ​​de ex funcionarios de Thomas Lembong y PT PPI. Este caso está relacionado con la asignación de la formación de existencias y la estabilización del azúcar a través de PT PPI, el padre de la Cooperativa Kartika (Inkopkar) y la Cooperativa de la Policía Nacional (Inkoppol) padre en 2015-2016.

En la audiencia de examen de testigos de hoy, el asesor legal de Tony Wijaya dirigido por Hotman Paris destacó el rendimiento de Inkopkar. El equipo legal mostró el informe de Inkopkar al 16 de noviembre de 2015 que se presentó al Ministerio de Comercio, y preguntó la realización de la distribución del azúcar por la cooperativa a Robert J. Bintaryo, el funcionario del Ministerio de Comercio que estuvo presente como testigo.

«Pak Robert, había una pregunta de que Inkopkar se consideraba un fracaso de su asignación. Aquí se informó hasta el 11 de noviembre de 2015, el Inkopkar había distribuido azúcar en toda Indonesia en las 87,739 toneladas, señor. ¿Eso significa que es 87 por ciento, señor?» Solicitó al asesor legal que cotice los datos del informe, en el juicio, el martes 23 de septiembre de 2025.

La cita muestra que hasta el 11 de noviembre de 2015 Inkopkar ha distribuido alrededor del 87 por ciento de su cuota de asignación.

Robert Bintaryo no refutó la tasa de distribución. Insistió en que el logro distribución Inkopkar a fines de diciembre de 2015 alcanzó el 90 por ciento de la cuota de asignación.

«No. Porque desde diciembre han alcanzado el 90 por ciento», respondió directamente.

En otras palabras, según Robert, la distribución de Inkopkar casi alcanzó el objetivo final de la tarea. Este hecho contrasta con suposiciones anteriores de que Inkopkar no pudo llevar a cabo la tarea.

La tasa de distribución es relativamente alta en comparación con el objetivo de asignación inicial. Según otra información en el juicio, la cuota inicial de las operaciones de mercado para Inkopkar fue de solo 51,000 toneladas antes de que finalmente se extendiera a alrededor de 100,000 toneladas hasta finales de 2015.

El ex presidente de Inkopkar, Felix Hutabarat, incluso dijo que la asignación inicial de Inkopkar en 2015 alcanzó las 105,000 toneladas de azúcar. Es decir, la realización del 87-90% indica que Inkopkar casi cumplió la tarea completa. Basado en estos datos, el asesor legal Tony Wijaya evaluó que la asignación de Inkopkar «no falla» como se les cobró, sino que logró lograr la mayoría de los objetivos.

Debería saber en el veredicto, el juez consideró que el ex Ministro de Comercio Tom Lembong no tuvo cuidado al abordar las necesidades de azúcar nacional en medio de altos precios y bajo suministro. Uno de los argumentos de los jueces es que la implementación de las operaciones de mercado a través de la cooperativa de Inkopkar no está bien monitoreada. No hay evaluación o informe oficial relacionado con el precio de venta, y el precio del azúcar sigue siendo alto en varias regiones. Esto según el juez mostró la negligencia de Tom como funcionario público.