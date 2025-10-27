Revelado, el motivo del revuelo en el partido Real Madrid vs Barcelona

VIVA – Laga El Clásico antara real madrid Y Barcelona En el Santiago Bernabéu se vivió otro drama candente, no sólo en el campo sino también después del pitido final.

Vinícius júnior involucrado en una acalorada discusión con la joven estrella del Barcelona, Lamina Yamalhasta que tuvieron que ser separados por agentes de seguridad.

El prestigioso partido terminó con el Real Madrid ganando 2-1 al Barcelona. Kylian Mbappé abrió la ventaja local con una asistencia de Jude Bellingham en el minuto 22, antes de que Fermín López igualara el marcador. Sin embargo, Bellingham aseguró la victoria de los blancos con un gol decisivo al final de la primera parte.

El Real Madrid logró sumar los tres puntos, pero tras el partido se produjo un ambiente acalorado. Las tensiones entre ambos equipos alcanzaron su punto máximo en la zona del túnel del estadio cuando Vinícius Jr. Parecía acercarse a Lamine Yamal con una expresión enojada.

Según informa Marca, Vinicius ya se había burlado de Yamal durante el partido. Se escuchó al jugador brasileño decir: «Sólo puedes pasar hacia atrás» al chico maravilla del Barcelona.

Tras el partido, las emociones de Vinicius no parecieron amainar. Continuó discutiendo con Yamal hasta que finalmente tuvo que ser detenido por agentes de seguridad que custodiaban la zona de jugadores. La situación se caldeó aún más cuando Dani Carvajal también se acercó a Yamal y le dijo duras palabras.

«Hablas demasiado. Ahora habla de nuevo», le dijo Carvajal al jugador de 18 años, citado por Fabrizio Romano.

Afortunadamente, el incidente no continuó más después de que Eduardo Camavinga rápidamente calmó la situación alejando a Yamal. Sin embargo, se produjeron pequeños enfrentamientos entre jugadores al margen, lo que hizo que el ambiente del Clásico fuera muy intenso hasta el último segundo.

A raíz de este incidente, dos jugadores del Real Madrid, entre ellos el portero Andriy Lunin, que estaba sentado en el banquillo, recibieron tarjetas amarillas. Mientras tanto, por parte del Barcelona, ​​Pedri tuvo que abandonar el campo tras recibir una segunda tarjeta amarilla tras una falta sobre Aurelien Tchouameni al final del partido.

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, optó por rebajar el ambiente cuando fue preguntado por el revuelo en la rueda de prensa posterior al partido.

«La pelea en los minutos finales reflejó la intensidad y la importancia de este partido. Creo que es una forma de competencia sana», dijo Alonso casualmente.