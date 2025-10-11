Revelado el misterio del cadáver de un hombre cubierto de cartón en Bekasi, resulta ser víctima de palizas

BekasiVIVA – una persona hombre con las iniciales AFDD fue encontrado muerto cubierto de cartón en Jalan Raya Hankam RT 0003 RW 007 Rahayu Village, distrito de Pondok Gede, ciudad de Bekasi, el jueves 9 de octubre de 2925.

Lea también: Las buenas intenciones terminan en lesiones graves, los niños se separan en peleas y el padre es golpeado y apuñalado en el centro de Yakarta



El jefe de la subdivisión de Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya, AKBP Reonald Simanjuntak, dijo que la víctima fue encontrada alrededor de las 03.15 WIB.

«Al comienzo del incidente, según declaraciones de testigos, alrededor de las 03.15 horas, en la escena del crimen había un hombre muerto cubierto de cartón», dijo Ronald a los periodistas el sábado 11 de octubre de 2025.

Lea también: ¡Triste! Dos abuelos gemelos en Bekasi tienen el corazón de abusar sexualmente de su vecino discapacitado



Luego, Ronald explicó que después de revisar, resultó que había heridas en el cuerpo de la víctima.

Lea también: Banser Atacado Después De Recitar, LBH Ansor Insta A La Policía De Metro Jaya A Tomar Medidas De Inmediato



Contactado por separado, el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de la ciudad de Bekasi, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, reveló que el hombre de las iniciales AFDD era la víctima. paliza.

En este caso, la policía ha detenido a tres presuntos autores.

«Tres perpetradores fueron arrestados con las iniciales NP, RFS e IMS. Una persona todavía está en la lista de personas buscadas (DPO) con las iniciales H», dijo Braiel.

Luego Braiel explicó que la policía también logró confiscar varias pruebas: una botella de vidrio, un arma punzante del tipo Gobang/machete largo y dos hoces.

«Además, los presuntos autores fueron llevados a la policía metropolitana de la ciudad de Bekasi para una mayor investigación», dijo Braiel.

Tvonews / Aerosol AR