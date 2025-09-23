Revelado el lugar de aterrizaje ideal del as Bailey, Utah Jazz no le importa

Antes del draft de la NBA de 2025, una de las historias más grandes era la estrella de Rutgers As Bailey y su negativa a trabajar con cualquier equipo antes de escuchar su nombre llamado. Inicialmente proyectado por la mayoría de los puntos de venta como la tercera selección general, se saltó los entrenamientos con el Filadelfia 76ers, Charlotte Hornetsy Jazz de UtahOMS lo seleccionaría quinto en generalde todos modos.

Bailey había dado a saber durante mucho tiempo que tenía un destino preferido y parecía estar obligando a su camino hacia cierto equipo, y se reveló que quería que se adaptara a la Washington Wizards.

El as Bailey trató de abrirse camino hacia los magos

A diferencia de Top Pick Cooper FlaggBailey tenía muchas preocupaciones en torno a su juego ofensivo antes del draft, y se esperaba que usara los entrenamientos de equipo como una forma de mostrar que era, de hecho, un jugador joven de élite.

En cambio, se saltó los entrenamientos y eventos privados, y después de que el Jazz lo seleccionó, permaneció solitario durante varios días.

Resulta que no obtuvo lo que quería.

«Washington es el equipo de lotería, según varios rivales, ese era el lugar de aterrizaje preferido para el as Bailey», El informante de la liga Marc Stein escribió el 22 de septiembre en La línea Stein. «Los Wizards tuvieron la sexta selección general. El campamento de Bailey se negó a interactuar con equipos interesados ​​en llevarlo a un entrenamiento individual en los días previos al draft del 25 de junio con la aparente esperanza de dirigirse a los Wizards».

Con Bailey fuera de la junta, los Wizards seleccionaron a Texas destacados Tre JohnsonUno de los mejores anotadores en el draft, y tanto Utah como Washington apuntan a terminar su reconstrucción.

El as Bailey está feliz en Utah, por ahora

Bailey tardó cuatro días en llegar a Salt Lake City después del draft, causando especulaciones de que podría exigir un oficio o niegarse directamente a jugar, aunque sofocó cualquier inquietud después de su llegada.

En su primera conferencia de prensa con el jazz, Sarah Todd de Desert News preguntó a quirú Si Bailey alguna vez se negó a venir a Utah

«En absoluto», dijo Bailey. «Simplemente bendecido de estar en esta posición que estoy. No mucha gente puede sentarse en estas sillas y tener grandes compañeros de equipo a medida que avanzaba. Vinieron conmigo, así que soy bendecido de estar aquí».

Desde entonces, Bailey ha firmado un contrato de novato estándar con el Jazz, manteniéndolo bajo el control del equipo durante sus primeras cuatro temporadas. Fue reclutado como un ala cruda y de gran tamaño que puede jugar a la defensa de ayuda y derribar tiros desde cualquier lugar, pero existe la expectativa de que será rayado.

Los jazz han dejado en claro que su La reconstrucción todavía tiene un largo camino por recorrerY parecen estar preparados para un tanque para una selección mejor esta temporada. Bailey no jugará en un equipo ganador durante al menos sus dos primeras temporadas de la NBA, y para cuando llegue a la agencia libre sin restricciones en 2029, el jazz podría tener que conducir una ganga difícil para mantenerlo en la ciudad por más tiempo.