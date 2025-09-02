Revelado, así es como el profesor R guarda para difundir la ubicación de Molotov durante la acción caótica en Yakarta

Yakarta, Viva – La policía llama bombas molotov colocado en un lugar determinado cuando acción Ricuh en Yakarta, a fines de agosto de 2025.

Leer también: ¡6 personas se convirtieron en sospechosos de estudiantes anarquistas durante la manifestación! Hay activistas, Admin Ig a Molotov Courier



«Se subió a través de sus medios y ese fue un puesto en vivo, en el grupo WA, y hemos recibido el título de la conversación, donde el punto está almacenado por Molotov», dijo la Dirección de Seguridad del Estado de Investigación Criminal del Jefe de la Unidad 2 de la Investigación Criminal General de Investigación Criminal. Polda Metro JayaEl comisionado de policía Gilang Prasetya, citado el miércoles 3 de septiembre de 2025.



Invitación para hacer la destrucción

Leer también: La universidad de la cuenta invita a dañar durante la manifestación, el administrador Ig @gejayan llama a ser sospechoso y arrestado



Es sospechar Rap que dio noticias de su ubicación. También me dijo cómo hacer una bomba Molotov. Rap fue apodado el profesor por su experiencia en hacer Molotov. También se le llama a la policía como Molotov Courier.

«Con respecto al sospechoso de rap, donde el sospechoso subió cómo hacer una bomba y, lo que es más importante, este colega debe tenerse en cuenta, que el sospechoso también está guiando o mostrando lugares donde se colocaron las bombas», dijo.

Leer también: ¡Brutal! El personal de Lokataru fue arrestado de repente por la policía mientras tomaba café en la cantina de la policía de Metro



Anteriormente informó, uno de los seis sospechosos en la acción anarquista durante la manifestación que tuvo lugar desde el 25 de agosto de 2025 fue llamado a la policía como un difusión de cómo hacer una bomba Molotov para una manifestación.

Él es el hombre con el rap inicial. La policía reveló que el tutorial relevante para Molotov fue publicado por RAP en su cuenta de redes sociales.

«Su papel es un tutorial sobre cómo hacer bombas Molotov y también actuar o actuar como coordinador del Molotov Bomb Courier en el campo», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía de Yakarta, el comisionado de policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.