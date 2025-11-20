Revelada la razón por la que PSSI mantuvo la boca cerrada sobre los 5 candidatos a entrenador de la selección nacional de Indonesia

VIVA – Polémica por la silla del entrenador Equipo Nacional Indonesia todavía continúa. Presidente del Organismo de la Selección Nacional (BTN) PSSI, SumardjiFinalmente habló de las razones por las que la federación optó por mantener en secreto los nombres de los cinco candidatos a nuevo capitán del Escuadrón Garuda.

En una conferencia de prensa en el GBK Arena, Yakarta, el jueves (20/11), Sumardji enfatizó que el PSSI no puede ser descuidado al revelar las identidades de los candidatos. La razón es que algunos de los entrenadores que ingresaron al mercado todavía dirigen activamente clubes y selecciones nacionales en sus países de origen.

«Necesito explicar por qué estos cinco nombres no han sido revelados. Respetamos la privacidad de cada entrenador», afirmó Sumardji.

BTN evalúa que esta condición obliga a PSSI a tomar medidas cuidadosas. Filtrar la identidad del entrenador podría provocar problemas contractuales para los candidatos.

«Estos entrenadores todavía están en el club y también hay quienes dirigen la selección de un país. Por eso nos es imposible abrir», subrayó.

Aun así, es seguro que el proceso de contratación de nuevos entrenadores continuará. Se dice que el director técnico del PSSI, Alexander Zwiers, junto con varios miembros del Exco, recibieron el mandato de realizar entrevistas con todos los candidatos.

«Se pidió al señor Alexander y a Exco, incluyéndome a mí, que concediéramos una entrevista. La haremos en las próximas semanas», dijo Sumardji.

asiento de entrenador Selección Nacional de Indonesia De hecho, está vacío después de que Patrick Kluivert se fuera después de no poder clasificar a Indonesia para la Copa del Mundo de 2026. Esta situación ha desatado diversas especulaciones en el público.

Algunos nombres incluso han estado circulando en las redes sociales. Los dos más citados son el ex seleccionador de Uzbekistán Timur Kapadze y el estratega español Jesús Casas.