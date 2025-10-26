Revelada la razón por la que el lunes es el día más estresante para el cerebro y el cuerpo

Jacarta – Durante décadas, término tristeza del lunes o síndrome del día Lunes Se utiliza para describir las quejas masivas que surgen cada primera semana de trabajo. Este fenómeno no es sólo una expresión popular, sino que también consta en diversos datos médicos.

Las estadísticas muestran que los lunes tienen mayores niveles de ansiedad, estrés e incluso tasas de suicidio que otros días. Varios estudios realizados en varios países han encontrado incluso un aumento del riesgo de muerte súbita por ataque cardíaco de hasta un 19 por ciento los lunes, tanto en hombres como en mujeres de distintos grupos de edad.

Pero aparentemente el impacto del lunes no se limita sólo a los cambios de humor. Lanzando la página América científicaUno de los investigadores, Tarani Chandola, descubrió que las personas que declaraban sentirse ansiosas los lunes mostraban una mayor actividad del sistema de respuesta al estrés del cuerpo durante meses. Aún más sorprendente es que este efecto también se observó en personas mayores jubiladas, lo que sugiere que para algunas personas, el estrés de los lunes puede ser una carga para toda la vida.

Raíces biológicas del “efecto lunes”

Hasta el momento, las causas biológicas del estrés del lunes no están del todo claras. ¿El estrés y la ansiedad del lunes tienen patrones biológicos diferentes? ¿Y podrían los efectos persistir en el cuerpo, incluso después de que una persona deja de trabajar?

Para responder a esto, Chandola investigó la hormona del estrés, el cortisol. Esta hormona está controlada por el eje. hipotálamo pituitaria suprarrenal (Eje HPA), que es el sistema principal que conecta el cerebro y el cuerpo en respuesta al estrés. Cuando alguien se enfrenta a presión, ya sea psicológica, como una fecha límite, o física, como el frío, el cerebro desencadenará la liberación de cortisol.

A corto plazo, el cortisol ayuda al cuerpo a mantenerse concentrado y preparado para afrontar el estrés. Sin embargo, si los niveles son constantemente altos, esta hormona puede alterar la función del cerebro y los órganos, aumentar el riesgo de ansiedad, depresión, enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad y reducir el sistema inmunológico del cuerpo.

Investigaciones anteriores muestran que los niveles de cortisol tienden a ser más altos entre semana que los fines de semana. Pero no muchos han estudiado si los lunes son en realidad biológicamente más estresantes.