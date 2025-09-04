Revelada la alineación de celebridades de Creatorhub Madrid; Se lanza la aplicación social de Luffa

Un nuevo evento de contenido de varios días y un evento centrado en la tecnología Creador Madrid se lanzará en septiembre. La aplicación social de pronto liquidación de Luffa se desempeña como su socio estratégico y de Universal Music Hotels & Lifestyle (UMHL) como un socio líder.

Según los organizadores de CreatorHub Madrid, «el evento unirá a los creadores de entretenimiento, Web3/fintech, juegos, estilo de vida y más, junto con colaboradores Social Shop Network (SSN) y la ciudad de Madrid, para mostrar cómo las tecnologías emergentes pueden empoderar a los creadores, energizar a las comunidades de los fanáticos y apoyar municipalidades en la construcción de la cultura cultural» «.

Taking place Sept 28-30, CreatorHub Madrid will host more than 50 creators with more than five billion combined monthly impressions, including: tAdley, Mckenzie Brook, Melissa Gisoni, Teresa Giudice, Angelina, James Dumoulin, Michelle Barone-Lepore, Helen Hoey, Amber Marie Spears, Perez Hilton, Tank Sinatra, Ash Mcphereson, Booba Official, Chanel Ayan, John Cerasai y Brian Rand.

El primer creatorhub Madrid se cronometrará con el debut de la nueva aplicación social Luffa, que se describe como el «sistema operativo para la economía de creador/fanático».

Incubada por Endless Protocol, una compañía valorada en $ 1 mil millones en un reciente aumento de $ 110 millones en 2025, Luffa se lanzará durante el evento y servirá como socio técnico estratégico para las experiencias de participación de CreatorHub, actuando como una plataforma unificada que fusiona los servicios de pago, los mensajes y más. Los fanáticos y los creadores podrán conectarse a través de Luffa a través de misiones, recompensas, supergrupos y activaciones en vivo.

Per Luffa, «Para los creadores y sus equipos, Luffa ofrece una interfaz perfecta para lanzar campañas, distribuir beneficios, administrar la comunidad y recibir un pago. Por los fanáticos, es un pasaporte digital donde la lealtad se trata como una moneda».

«[CreatorHub Madrid was] Buscando un socio de tecnología para ayudarlos a construir algo que no solo facilitará el compromiso, sino que comparte su visión de cómo se ve el futuro de esta economía de creador/fanático «, dijo el director de operaciones de Luffa, Eric Vreeland.» Una de las razones por las que creo que están entusiasmados con ello, y estamos entusiasmados con ello, ya está estimado para ser un mercado de $ 250 mil millones, pero durante los próximos años, está entusiasmado con el doble a lo que está entusiasmado. Y una de las áreas en las que nos alineamos fue hasta hace poco, muchas personas se refirieron a ella como la economía creadora. Pero sin los fanáticos, no existiría. Lo que estamos tratando de habilitar es una forma para que los fanáticos compartan sus datos con los creadores que están interesados ​​en apoyar y retenerlo o mantenerlo en privado de aquellos que no lo hacen y brindan su lealtad y reciben recompensado por proporcionar su lealtad «.

«Este es el comienzo de un nuevo tipo de plataforma, una que no solo alberga el compromiso de los fanáticos, sino que lo alimenta», dijo el copresidente de Luffa, Yu Xiong. «Los fanáticos quieren más que feeds y me gusta. Quieren conexión, reconocimiento y participación real. Luffa está construida para convertir esos momentos en recuerdos que importan, y con UMHL, ahora tenemos la rampa de entrada más confiable en la música para dar vida a esta visión».

El cofundador de Social Shop Network, Luis Ruelas, agregó: “CreatorHub es donde los creadores, marcas y líderes de tecnología se unen bajo un mismo techo para desbloquear el verdadero potencial de la economía creadora. Más que un evento, es un catalizador: creadores de poder con herramientas, comunicación y amplificación cultural sobre la experiencia icónica con la experiencia universal de la música. Estamos emocionados de ponerlo directamente en las manos de los creadores y encender un movimiento que redefine cómo convergen la cultura y el comercio «.