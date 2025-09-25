Revela la desigualdad de la energía y los mercados laborales, el Kadin presionando por la educación de la transformación de la educación

Yakarta, Viva – Kadin Indonesia Pídale al gobierno que haga transformación educativaPara optimizar la absorción mano de obra en la patria.

Leer también: Crítica del programa MBG, los trabajadores destacan las absorciones y los salarios informales de los trabajadores bajo UMP



Vicepresidente del Coordinador de Desarrollo Humano, Cultura y Desarrollo Sostenible de Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani enfatizó, la medida fue muy importante teniendo en cuenta que todavía había 842 mil graduados universitarios que hasta ahora aún no tenían un trabajo.

Explicó que hay varios desafíos que deben abordarse juntos relacionados con estas condiciones. Primero, todavía hay mucho brecha Entre graduados de educación y necesidades mercado laboral.

Leer también: Pramono quiere construir 23 mil unidades de vivienda en Yakarta, absorber 100,000 trabajadores





[dok. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, saat ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin, 10 Februari 2025] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

«El fenómeno del desempleo educado continúa ocurriendo, donde en 2023 hubo más de 842 mil diplomas y académicos desempleados. Esto muestra la existencia de una seria competencia de brecha», dijo Shinta en su declaración, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: Australia perdió 5.400 empleos en agosto de 2025, ¿el mercado de trabajo automático era lento?



Por lo tanto, transmitió la necesidad de pasos concretos para superar el problema de la desigualdad, entre los graduados listos para las necesidades laborales y industriales.

Shinta también destacó la percepción equivocada en la comunidad sobre las escuelas estándar globales. Según él,? La calidad de la educación no está determinada por el plan de estudios extranjero, sino por las competencias de los maestros, el plan de estudios relevante y los sistemas de evaluación creíbles.

«Sin embargo, en realidad no tiene que ser así. La calidad de la educación está determinada por la competencia del maestro, el plan de estudios relevante y los sistemas de evaluación creíbles, no simplemente determinados por el plan de estudios extranjero», dijo Shinta.

Además, Shinta enfatizó que la productividad de los trabajadores indonesios todavía está rezagado en comparación con otros países del sudeste asiático. ? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que la productividad de Indonesia es solo un tercio de los países miembros promedio.

«Además de la gran cantidad de trabajadores, también necesitamos garantizar su calidad y productividad para poder competir a nivel mundial», dijo.