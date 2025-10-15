Reunión y lágrimas de ‘Parent Trap’

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers del episodio del martes 14 de octubre de “Bailando con las estrellas.”

Fue la noche más emotiva hasta ahora en la temporada 34 de “Dancing With the Stars”. Para la noche de dedicación, cada una de las diez parejas restantes interpretó un número para honrar a alguien especial en su vida, lo que significó múltiples reuniones durante la noche. También significó el regreso de un invitado especial: el ex profesional Kym Johnson regresó al salón de baile como juez invitado.

Temprano en la noche, Robert Irwin dedicó su baile a su madre, quien se convirtió en su roca después de la muerte de su padre, Steve Irwin. El número contemporáneo dejó a toda la sala llorando, incluido el juez Derek Hough, que apenas podía pronunciar las palabras. Hough bailó anteriormente con Bindi Irwin.

Elaine Hendrix, mejor conocida por su papel en “La trampa de los padres”, dedicó su baile a Lisa Ann Walter, su coprotagonista en la película de 1998. Dennis Quaid, quien protagonizó la película con la pareja, la animaba desde el público.

Danielle Fishel dedicó su baile a «El chico conoce al mundo«El maestro Bill Daniels, quien interpretó al Sr. Feeny para su Topanga Lawrence. Además de Daniels, quien se unió a Fishel y Pasha Pashkov en la pista de baile, sus compañeros de reparto también vinieron a apoyarla, incluidos Will Friedle (Eric Matthews), Betsy Randle (Amy Matthews), William Russ (Alan Matthews), Trina McGee (Angela Moore), Bonnie Bartlett (Lila). Bolander y la esposa de Williams), Matthew Lawrence (Jack Hunter) y Alex Désert (Eli Williams).

El espectáculo terminó sin una eliminación, sorprendiendo al elenco. Al final, Dylan Efron estaba en la cima de la clasificación y Andy Richter estaba al final.

¡Al final de la noche, nadie fue eliminado! Y, por primera vez, el programa superó los 50 millones de votos.

Aquí hay una lista completa de puntuaciones de la noche:

Jen Affleck y su socio Jan Ravnik

Danza: Vals vienés con “Rescue” de Lauren Daigle

Puntuación: 29/40

Jordan Chiles y su socio Ezra Sosa

Danza: Vals vienés con “Daughters” de John Mayer

Puntuación: 32/40

Alix Earle y su socio Val Chmerkovskiy

Danza: Contemporánea de “Sparks” de Coldplay

Puntuación: 35/40

Dylan Efron y su pareja Daniella Karagach

Danza: Contemporánea para “Rewrite the Stars” de Zac Efron y Zendaya

Puntuación: 36/40

Danielle Fishel y su socio Pasha Pashkov

Baile: Jive con “Boy Meets World” de Twenty Cent Crush con Phil Rosenthal

Puntuación: 29/40

Elaine Hendrix y su socio Alan Bersten

Baile: Foxtrot con “This Will Be (An Everlasting Love)”

Puntuación: 30/40

Scott Hoying y su socio Rylee Arnold

Baile: Foxtrot con “Parallel” de Scott Hoying

Puntuación: 30/40

Robert Irwin y su socio Witney Carson

Danza: Contemporánea de “You’ll Be In My Heart” de Phil Collins

Puntuación: 35/40

Whitney Leavitt y su socio Mark Ballas

Danza: contemporánea para “curar” de Jamal Roberts

Puntuación: 33/40

Andy Richter y su socia Emma Slater

Baile: Salsa con “Jump In the Line” de Harry Belafonte

Puntuación: 24/40