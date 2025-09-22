Reunion Tour es Blues-Rock Bliss

En los últimos meses, la industria de la música en vivo ha estado dominada por la historia de dos hermanos británicos que se colocan sus brazos para traer canciones como «Wonderwall» en todo el mundo. De hecho, me uní a otros 80,000 en canto «Maalabiayy» en el concierto triunfante de Oasis en el estadio MetLife. Pero había otra gira de reunión menos publicitada a la que no podía esperar para asistir: el regreso de Shakes de Alabama.

Después de disolverse en 2018, la banda de rock de blues liderada por Brittany Howard anunció una gira de otoño en enero, prometiendo nueva música. Curiosamente, no ha habido un anuncio de un álbum desde entonces, solo la llegada de su primer sencillo en 10 años, «Otra vida». Claramente, los Shakes no necesitaban el encanto de un nuevo récord para atraer a 13,000 personas al Forest Hills Stadium el miércoles para su primer show en Nueva York en más de ocho años.

La multitud de Queens vitoreó en voz alta a las notas de guitarra de apertura de «Hang Loose», una mermelada de retroceso inspirada en Surf Rock, mientras Howard ordenó el escenario, vestida con una ondulada capa blanca. Tenía algunos problemas de lanzamiento al principio del programa, en «I Ain’t the Same» y «Future People», pero después de algunas canciones, la banda se encerró, convirtiendo a la discreta «Adivina Who» en un escaparate vocal para Howard y tres cantantes de respaldo. Fue la primera de muchas canciones en ser interrumpidas por un aplauso, dejando a Howard algo sin palabras.

«Lo que estoy tratando de decir es … wow. Gracias por eso», dijo la cantante, quien pasó sus años posteriores a los SHAKES construyendo una exitosa carrera en solitario. Mirando a un estadio de tenis lleno de fanáticos con entusiasmo acumulado por la banda reunida, Howard recordó que sus primeros días entregaron el correo como un conductor de USPS antes de que la banda despegara. «El hecho de que se haya convertido en todo esto es sorprendente, por decir lo menos. Siempre digo milagroso».

La audiencia en Forest Hills sesgó a mayor, con la mayoría de las personas sentadas durante la mayor parte del concierto. Pero eso no significaba que la multitud no estaba animada. De hecho, lo contrario era cierto. La gente saltó y gritó de sus sillas, gritando sonidos de aprobación similares a la iglesia como «¡Sí!» y «¡MMM!» en medio de las canciones. Miles pisotearon las gradas, creando oleadas de adoración. Durante el bis, Howard dijo: «Este podría ser mi programa favorito que hemos tocado».

La reunión en sí no fue un foco central del programa, en el que la banda atravesó un puñado de canciones de su álbum debut de 2012 «Boys & Girls» y casi todas las canciones de su seguimiento de 2015, «Sound & Color». Los miembros originales de la banda, Heath Fogg y Zac Cockrell, no hablaron, y pasaron gran parte del espectáculo parado detrás de Howard, fuera del centro de atención. (El baterista Steve Johnson, quien fue arrestado en 2021 por cargos de abuso infantil que luego fueron desestimados, quedó fuera de la reunión). Tampoco hubo ninguna mención real de la música que aparentemente llegó pronto, pero la banda interpretó dos nuevas canciones: la sola «Otra vida» y «American Dream» aún por ser por no haber sido por no haber sido por no haber sido por no haberlo hecho. (Las nuevas pistas se sienten un poco sin forma, como las pistas recalentadas de «Sound & Color» sin ganchos claros. Pero el contexto más amplio de estas canciones aún no se puede ver).

Con «este sentimiento», la banda hizo alarde de su capacidad de brillantez simple y, con «dunas», su capacidad para canalizar las melodías de kiltro en una espiral atronadora de rock progresivo. Durante el solo de guitarra empapada de fuzz de «Géminis», Howard fue bañado en luz púrpura, que recuerda a uno de sus héroes musicales, Prince. «Miss You» fue un claro punto destacado del programa, ya que el cantante reveló la extraña historia real detrás de la canción de amor y una mujer en la multitud llorando lágrimas de alegría grita, la línea de apertura, «Te voy a extrañar / y tu tatuaje de Mickey Mouse», una de las más finas y divertidas observaciones líricas de Howard.

La súplica de blues-rock de «Hold On» y Cathartic Closer «Always Melling» fueron ejemplos de la atemporalidad de los Shakes, y hizo que todo el estadio cantara. Pero la mejor canción de la noche fue una que sería una tontería unirse. «Gimme All Your Love», con sus ráfagas de gritos de anhelo y felicidad de la guitarra, era simplemente trascendente, un recordatorio del talento singular de Howard. Después del segundo coro, una ovación de pie extendida detuvo la canción antes de su explosivo puente.

«Eso fue corto», dijo el amigo que traje al programa, después de que le dije que esta era mi canción favorita de Shakes. Sonreí: «Todavía no ha terminado».