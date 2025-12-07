Reunión plenaria para determinar como inválido al presidente interino de la versión sharia

Jacarta – Secretario General (Sekjen) de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama (PBNU) Amin Said Husni insistió reunión plenaria La versión del Comité Ejecutivo de la Sharia del martes y miércoles (9 y 10 de diciembre) es completamente inválida. organizaciónporque se consideró que violaba los Estatutos de NU (ART) y decisiones oficiales Cumbre el-34.

«Esto no es sólo una falta de procedimiento. Esta agenda en realidad viola la decisión más alta de la organización, es decir, el Muktamar», dijo Amin Said Husni en Yakarta el domingo.

Según Amin, hay tres razones básicas por las que la reunión convocada para nombrar al presidente general de la PBNU no tenía una base jurídica organizativa.

En primer lugar, dijo Amin, la reunión se apartó de la decisión de la reunión diaria de Syuriyah del 20 de noviembre de 2025, que en realidad excedió su autoridad. NU ART en el artículo 93 enfatiza que la Reunión Diaria de Syuriyah no tiene la autoridad para tomar decisiones que afecten la estructura de Tanfidziyah, incluido el cargo de presidente general.

«Esta decisión sólo es vinculante internamente para el Daily Syuriyah según el artículo 15, párrafo 3, de Perkum 10/2025. Por lo tanto, no tiene ningún efecto en la posición del presidente general», dijo.

En segundo lugar, Amin consideró que la reunión no era válida porque violaba las reglas de dirección de la reunión. Con base en el artículo 58, párrafo (2), letra c y el artículo 64 de NU ART, la reunión plenaria de PBNU debe ser presidida por Rais Aam junto con el presidente general.

«Si el presidente general no está involucrado, la sesión plenaria será nula desde el principio», dijo Amin.

En tercer lugar, el orden del día de la reunión que supuestamente apunta a nombrar un «Presidente General interino» claramente no tiene fundamento. Perkum Número 13 El artículo 4, párrafo (1), establece que el cargo de Presidente General sólo se utiliza si hay un cambio entre tiempos, es decir, cuando un funcionario está permanentemente ausente.

«De hecho, Yahya Cholil Staquf no está ausente permanentemente. Es miembro mandatorio del 34º Congreso y no hay vacantes que deban cubrirse», dijo Amin.

Cree que el plan de nombrar un presidente general es en realidad contrario a la decisión del 34º Congreso que nombró y dio pleno mandato a Yahya Cholil Staquf como presidente general del PBNU.

«Si hay una agenda que viola directamente la decisión del Congreso, eso es una violación grave en esta Jamiyah», dijo.