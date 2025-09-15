Reunión ‘Everybody Loves Raymond’ en Emmys: Ray Romano, Brad Garrett

«Todo el mundo ama a Raymond«Las estrellas Ray Romano y Brad Garrett se reunieron en el Emmys etapa para una parte hilarantemente deprimente mientras presenta el Premio a la mejor serie de comedia.

Los actores ganadores del Emmy, que interpretaron a Ray y Robert Barone en nueve temporadas de la comedia de situación de CBS, celebraron el 20 aniversario de «Everybody Loves Raymond» ganando el premio a la Mejor Comedia.

«Se siente un poco diferente estar en el escenario de los Emmy esta noche que entonces. No creo que estuviéramos usando calcetines de compresión en ese entonces», dijo Romano, a lo que Garrett respondió: «O audífonos».

Romano dijo que todavía no tenía uno de esos, y Garrett bromeó: «Tengo dos».

Romano luego aplaudió a Garrett por sus tres victorias de Emmy por el mejor actor de reparto en una serie de comedia. «¿Quieres saber algo, Ray?» Garrett preguntó. «Pensé que habría vuelto aquí antes, ¿sabes? De alguna manera».

«Pensé que para ganar el Emmy que habría trabajado más, eso es todo», agregó Garrett, luego recurrió a la audiencia. «No pienses que si ganas esta noche, tu vida va a cambiar. ¡No va a cambiar!»

El actor continuó su fiesta de lástima, comparándose con Romano, quien «protagonizó una película Scorsese con De Niro», mientras Garrett está haciendo una «toma de invitados en ‘The Dog Whisperer'».

Cuando Romano intentó animar a su ex coprotagonista, Garrett se oscureció: «Seamos honestos: creo que la próxima vez que esté en los Emmy estará en Memoriam».

«Solo sé honesto conmigo, ¿de acuerdo? ¿Voy a hacer el corte?» Garrett le preguntó a Romano, a lo que respondió: «¿Qué corte?»

«En Memoriam». Garrett muerto. «Solo dime. Solo dilo».

Romano, tratando de seguir anunciando al ganador de la categoría, miró hacia abajo. «Quiero decir … si es un año lento, sin duda», dijo a la risa en auge.

Romano luego aseguró a la audiencia en el Peacock Theatre de Los Ángeles que Garrett está bien y posee un club de comedia en Las Vegas. Pero antes de que alguien pudiera sentirse demasiado feliz por Garrett, bromeó: «¡Está en el patio de comidas!»

«Si fueras tan divertido en ese entonces, podríamos haber ganado un par más», dijo Romano, refiriéndose a los 15 Emmy de «Everybody Loves Raymond».