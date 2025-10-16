Reunión entre Surya Paloh y el Ministro de Defensa Sjafrie, Observador: Fuerte aura política

Jacarta – Analista de comunicación político Hendri Satrio (Hensa) destacó la reunión del Presidente General del Partido Nasdem, Surya Paloh con el Ministro de Defensa (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin en la Oficina del Ministerio de Defensa de Indonesia (Kemhan), en el centro de Yakarta.

Vio que la reunión tenía un matiz muy político en lugar de discutir temas que son competencia del Ministro de Defensa.

«La reunión de Sjafrie con este partido político tiene un aura política más fuerte en comparación con las cuestiones del dominio del Ministerio de Defensa, por lo que esta reunión puede ser retratada como una reunión de partido político con Sjafrie como alguien cercano a Prabowo», dijo Hensa a los periodistas el jueves 16 de octubre de 2025.

Hensa vio el momento de la reunión como una oportunidad para que Surya Paloh compartiera sus problemas internos del partido con Sjafrie.

Además, muchos cuadros del partido Nasdem ahora han cambiado de bando hacia otros partidos, por lo que tal vez Surya Paloh debería decírselo a personas cercanas a Prabowo.

«La gran pregunta es: ¿esta reunión implica la transferencia de cuadros de Nasdem a otros partidos políticos? Por supuesto, también hay que explicar exactamente cuál es el significado de esta reunión», dijo Hensa.

Hensa también cree que la reunión se realizó con el conocimiento del Ministro Coordinador de Política y Seguridad (Menko Polkam).

También cree que toda amistad es buena, por lo que invita a todas las partes a esperar la dinámica que se dará a continuación.

«Creo que esta reunión fue informada al Ministro Coordinador de Política y Seguridad, pero lo que está claro es que esta reunión nuevamente tuvo un matiz político más fuerte que discutir temas del Ministerio de Defensa», dijo Hensa.

«Pero lo que está claro, basta ver la dinámica del encuentro entre Sjafrie y este partido político, toda la amistad es buena, ¿no?». subrayó.

Anteriormente se informó que el presidente general del Partido Nasdem, Surya Paloh, se reunió con el Ministro de Defensa (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin en el Ministerio de Defensa (Kemhan), en el centro de Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.



Ministro de Defensa Sjafrie Sjamsoeddin (izquierda) y presidente del Partido Nasdem Surya Paloh Foto : ANTARA/Agatha Olivia Victoria

Sjafrie estuvo acompañado por el viceministro de Defensa, mariscal (retirado) Donny Ermawan Taufanto, al dar la bienvenida a Surya Paloh. Se vio a Paloh con una chaqueta azul, el color típico de Nasdem.

«Si quieres venir, te damos la bienvenida», dijo Sjafrie a los periodistas.

Después de ser recibidos, Surya Paloh y el Ministro de Defensa escucharon la Marcha de Defensa Nacional y NasDem interpretada por una banda de música de la Universidad de Defensa (Unhan).