Reunión del presidente MBZ, Prabowo discutió la escalada geopolítica oriental del Medio Oriente

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, celebró una reunión con el Presidente de la Asociación de Emiratos Árabes (PEA), Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ), en Flight Presidential, Abu Dhabi, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Leer también: Más popular: el equipo nacional italiano está amenazado con la falla en la Copa Mundial, los partidarios del equipo nacional indonesio instaron a Prabowo



Citado de la declaración oficial de la Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial, el sábado 13 de septiembre de 2025, los dos líderes estatales expresaron su aprecio por las estrechas relaciones que se han establecido entre Indonesia y Pea.



Prabowo se encuentra con el presidente MBZ Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Leer también: Conociendo a Emir Qatar, Prabowo le dio apoyo indonesio a Doha



En el momento de esta reunión, el presidente Prabowo y Presidente MBZ también discute los últimos temas, incluida la escalada geopolítica en el área Oriente Medio. Durante la reunión, los dos líderes discutieron e intercambiaron opiniones sobre la dinámica que ocurrió.

La discusión también incluye esfuerzos que se pueden hacer para enfrentar desafíos globales que ocurren. Ambos líderes enfatizan la importancia de la cooperación entre los países, especialmente en la región de Medio Oriente para fortalecer la colaboración internacional para mantener la estabilidad y la paz mundiales. Los países en el Medio Oriente deben unirse para enfrentar la dinámica geopolítica.

Leer también: Prabowo voló a Doha, conoció a Emir Qatar después de ser atacado por Israel



Además de las conversaciones sobre la dinámica global, esta reunión también se convirtió en una oportunidad para reafirmar la cooperación bilateral de los dos países en varios sectores. Ambos líderes transmiten la determinación de llevar las relaciones bilaterales a un nivel más cercano y productivo.

En la ocasión, el presidente MBZ también expresó su aprecio por la visita del presidente Prabowo a Abu Dhabi. Como socio estratégico en la región del sudeste asiático, PEA se compromete a continuar expandiendo la cooperación con Indonesia.



Prabowo se encuentra con el presidente MBZ Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Del mismo modo, el presidente Prabowo también expresó su visión de PEA como amigo y socio estratégico de Indonesia. La reunión breve pero productiva muestra la importancia de la comunicación directa entre los líderes para enfrentar desafíos globales.

Esta reunión también marcó los pasos de Indonesia y Pea para fortalecer aún más las relaciones entre los dos países. Acompañando al presidente en la reunión, a saber, el ministro de Asuntos Exteriores, Sugión y el secretario del gabinete, Teddy Indra Wijaya.