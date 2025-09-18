Reunión de Qodari Gercep con el ministro Maruarar después de ser inaugurado, ¿qué estás discutiendo?

Yakarta, Viva – Jefe de personal presidencial (KSP), Muhammad Qodari Inmediatamente, pase el gas que trabaja después de ser inaugurado por el presidente indonesio Prabowo Subianto el miércoles 17 de septiembre de 2025 ayer.

Leer también: Lágrimas rotas am putranto durante la entrega de posiciones de KSP a Qodari



Hoy, Qodari dijo que celebró una reunión conjunta con el ministro Residente y áreas residenciales, Maruarar sirait AKA ARA.

«Just Close. Hoy, me postularé con el Ministro de Vivienda», dijo Qodari a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

Leer también: Esta es la tarea de Qodari después de ser designado como Jefe de Gabinete Presidencial



Qodari dijo que la reunión se llevó a cabo para seguir el programa de vivienda en Java Occidental (Java Occidental) que consiste en el desarrollo de la renovación de las residencias de la comunidad.

«Todavía se ejecuta incluso ayer cuando todavía hubo manifestaciones, visitaremos el nuevo Johar. Para garantizar que el programa de renovación llevado a cabo en el área de New Johar vaya bien», dijo.

Leer también: Prabowo lanzará 25 mil casas subsidiadas en Bogor a fines de septiembre de 2025



Anteriormente informó, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, instaló a M Qodari como jefe de la Oficina de Personal Presidencial (KSP) en el Palacio del Estado, Central Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Con esta inauguración, Qodari, quien anteriormente se desempeñó como vicepresidente de KSP, reemplazó oficialmente a AM Putranto.

Esta inauguración se mantuvo en base al decreto presidencial (Keppres) número 97/p de 2025 con respecto al despido del jefe de comunicación presidencial, jefe y jefe adjunto de personal presidencial, así como el nombramiento del jefe y vicepresidente de la agencia, el jefe de personal presidencial y el asesor especial del presidente de seguridad y orden público y la reforma policial.