Reunión de Pramono, Ahok negó haber sido ofrecido el cargo de director gerente al comisionado

Yakarta, Viva – ex gobernador de Yakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok negó que haya recibido una oferta de puesto como director presidente (director gerente) o notario.

Esto fue confirmado por AHOK después de que conoció al gobernador de Yakarta, Pramono anung en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, Central Yakarta, miércoles 20 de agosto de 2025.

«No, es un hombre libre», dijo Ahok a los periodistas en el Ayuntamiento de Yakarta.

Ahok tasa El tiempo será limitado y no es libre si ocupa el puesto de comisionado. De hecho, Ahok dijo que sería difícil ir al extranjero si una empresa está atada a una empresa.

«El tiempo también es difícil, me convierto en muchos oradores que viajan bien. A veces quiero ir al extranjero, donde, si estamos obligados por un PT, es bastante difícil», dijo.

En cuanto a la reunión, explicó Ahok, él y Pramono discutieron muchos problemas estratégicos que van desde la evaluación del impuesto sobre la tierra y la construcción (PBB), la digitalización de pagos y servicios públicos, y mejorando la calidad de la educación en Yakarta.

Ahok en la ocasión también discutió el tema del aumento de las Naciones Unidas. Según él, el aumento en las Naciones Unidas no debe exceder el valor de venta de objetos fiscales (NJOP) de los precios del mercado.

«Dije, el principio no puede exceder el precio del mercado», dijo Ahok.

Según Ahok, si la economía se debilitó y el precio de la propiedad está cada vez más bajo, la ONU también debe disminuir. Reiteró que la ONU no debería exceder NJOP.

«Si el próximo año, si el próximo año la economía será aún más mala. Significa que el precio de la propiedad estará inactivo, si estará inactivo, podría ser que algunas ONU ya sean más altas, el NJOP del precio del mercado debe disminuir», explicó.