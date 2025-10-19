Reunión de Prabowo con ministros en Kertanegara esta tarde

Jacarta – Reunión limitado junto con varios miembros del Gabinete Rojo y Blanco, en poder del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto, hoy domingo 19 de octubre de 2025.

Reuniones relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Según información de la Secretaría de Estado (Kemensetneg) en Yakarta, esta tarde está prevista una reunión limitada (ratas).

La reunión está prevista en la residencia privada del presidente Prabowo en la zona. KertanegaraKebayoran Baru, sur de Yakarta.

Está previsto que asistan varios miembros del gabinete. A partir de Ministro El secretario de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, al ministro de Educación Superior y Ciencia y Tecnología, Brian Yuliarto.

Anteriormente, el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, después de una reunión con el Presidente Prabowo Subianto en la Sala VVIP de la Base Aérea Halim Perdanakusuma, Yakarta, el martes (14/10), dijo que el Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología estaba recibiendo una nueva asignación relacionada con el programa STEM.

«El Presidente encomendó al Ministro de Educación Científica y Tecnológica la tarea de preparar los recursos humanos, especialmente en el campo STEM», dijo.

Además de eso, dijo Prasetyo, el Presidente también asignó la tarea especial de llevar a cabo investigaciones sobre tecnologías que nos permitan alcanzar la autosuficiencia energética y alimentaria.

Específicamente para la autosuficiencia alimentaria, el Presidente asignó al Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología la aplicación de tecnología en materia de semillas y luego tecnología en el sector mineral, incluidos los derivados de recursos minerales naturales propiedad de Indonesia. (Hormiga)