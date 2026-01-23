Reunión de la Raza Soekarno, Alimento del Archipiélago y Oraciones por la Madre Tierra

Bogor, VIVA – El Palacio Batu Tulis, Bogor, fue testigo de la calidez de la celebración del 79 cumpleaños del Presidente General del PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputriel viernes 23 de enero de 2026. A pesar de que llovió intensamente en el área de Bogor desde la mañana hasta que comenzó el evento, la atmósfera en el área de reunión cubierta por tiendas de campaña blancas todavía se sentía solemne y llena de alegría.

Esta celebración es un momento para que se reúna la familia extendida de Bung Karno. Megawati estuvo acompañada por sus hijos e hijas: Mohamad Rizki Pratama, Muhammad Prananda Prabowo y su esposa Nancy Prananda, y Puan Maharani, quien asistió con su esposo, Hapsoro Sukmonohadi (Happy Hapsoro).

​La presencia de la nieta de Megawati, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani o Pinka Haprani, que también es miembro de la RPD de RI, se suma al ambiente familiar cercano. Aparte de eso, el hermano mayor de Megawati, Mohammad Guntur Soekarnoputra, también estuvo presente, junto con su hija Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari, familiarmente llamada Puti Guntur. Sukarnoasí como otros familiares como Romy Soekarno.​

La solidez del PDI Perjuangan fue evidente en la presencia de las filas de élite del partido. Megawati se sentó en la mesa principal con el Secretario General Hasto Kristiyanto. Se vio a todos los funcionarios del PDIP DPP asistiendo a la invitación, incluido el Tesorero General Olly Dondokambey, los Tesoreros Generales Adjuntos Rudianto Tjen y Yuke Yurike, así como los Presidentes del DPP como Ahmad Basarah, Eriko Sotarduga, Charles Honoris e I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga).

​También participaron otros nombres como Djarot Saiful Hidayat, Andreas Hugo Pareira, Wiryanti Sukamdani, Deddy Yevri Sitorus y el jefe de Asuntos Jurídicos, Ronny Talapessy. Entre los funcionarios del partido no hay que olvidar que Ganjar Pranowo también estuvo presente. Entre los invitados también se encontraban altos amigos de la prensa de Megawati, como Widiarsi Agustina y Kristin Samah, quienes mantuvieron una charla amistosa en la mesa del Presidente General.

La atmósfera se volvió más solemne cuando la banda tocó las canciones favoritas de Megawati.

El punto culminante del evento lo marcó Megawati cortando el tumpeng como símbolo de gratitud. Los platos que se sirven también tienen un fuerte aire folklórico, desde el arroz soto, guarnición indonesia, hasta varios guisos que son sus favoritos.

Megawati le regaló la pieza de tumpeng a su amado hermano, Guntur Soekarno.