Reunión atrasada es la mejor spin -off de la franquicia

¿Qué son 20 años de esperar para la consumación, entre amigos? Ese es el tiempo que tardó durante el largo, largo «NCIS«Flirtation entre Tony Dinzo y Ziva David – interpretado por Michael Weatherly y Cote de Pablo – Finalmente llegar a la verdadera fruta en la forma de la serie spin -off «NCIS: Tony y Ziva». No es que la serie Mothership no haya podido reconocer antes que la pareja finalmente lo consiguió; Es que esto se explicó como algo que sucedió fuera de cámara, después de Weathery y luego De Pablo tomó sus hojas del espectáculo a mediados de los 2010. Pero los millones de cargadores que habían soñado durante dos décadas de ver profesiones de afecto y biseo reales, en cámara, están recompensando su fe con la segunda venida de «Tiva», como se conoce no oficialmente en el fandom.

¿Es muy poco, demasiado tarde? Ciertamente, esto habría tenido mucho más impacto como TV para eventos si se hubiera realizado cuando el «NCIS» original todavía regularmente ordenara a 20 millones de espectadores por semana; Ahora, «NCIS: Tony & Ziva» está teniendo su ejecución de 10 episodios en Paramount+, que seguramente agitará a algunos de los fanáticos más antiguos de la franquicia para finalmente descubrir cómo transmitir. Entonces, ¿Hace 10 años (Aw, diablos, digamos 15) habrá sido un momento más ideal para tirar sin disculpas los grilletes y hacer de estos dos una pareja real en pantalla? Probablemente. Pero la nueva serie ofrece los productos tan hábilmente que los fanáticos de Tiva no tendrán problemas para decir «mejor tarde que nunca», con convicción.

De la evidencia de los cuatro episodios que se proporcionaron para su revisión, «Tony & Ziva» es la mejor de las aproximadamente mil spin -offs «NCIS» hasta la fecha. Ciertamente, ninguno de los otros ha intentado como este, y mucho menos tuvo éxito, para recuperar el ingenio primordial que distingue «NCIS» de todos los demás procedimientos cuando llegó a su cuenta en sus días de ensalada en la década de 2000. Por fin, es una versión del programa que no se aleja del hecho de que el 90% de la audiencia está allí para las relaciones, no para el asesinato de la semana. ¿Algún espectáculo de policías de este siglo tenía MacGuffins menos convincentes o una mejor réplica que «NCIS», en su apogeo? Felizmente, se siente como si la nueva serie ‘showrunner, John McNamaraMainled muchas de esas primeras temporadas y luego le dio a la franquicia una transfusión saludable de ese espíritu semi-comédico seminal. ¡Todo esto y escenas de sexo, ahora también! (Bueno, al menos una ligera pizca de amor.

En solo unos pocos casos, el diálogo se vuelve lo suficientemente autorreferencial como para que casi corre el riesgo de romper la cuarta pared. La primera instancia llega en los primeros minutos del episodio de estreno, cuando Tony, en su nuevo trabajo como experto en seguridad, le dice a una cohorte que le gusta «tratar de caminar esa fina línea entre el thriller techno y la comedia laboral». Esa línea no necesariamente parece algo que alguien diría plausiblemente, pero está bien: Tony, y el guión de McNamara, están guiñando a la audiencia con una referencia a cómo «NCIS» a menudo se describió como un cruce entre la comedia de procedimiento policial y en el lugar de trabajo. Meta bromea a un lado, también está destinado a decirle inmediatamente a los espectadores que este programa no está realmente en el mismo género (o género híbrido) que el programa original o sus escisiones anteriores. El concepto que ha tenido que comprar con los programas «NCIS» es que a menudo tenían a sus crimestoppers locales en el extranjero, frustrando conspiraciones globales y básicamente actuando como agentes de la CIA. Pero «NCIS: Tony & Ziva» realmente tiene algo que ver con la agencia NCIS solo en el título, ya que sus personajes están muy lejos de la fuerza. Una broma de carrera en la nueva serie hace que los dos héroes sacan sus polvorientas insignias de NCIS cuando necesitan entrar en algún lugar, con los guardianes, se encuentran con plausiblemente qué tiene que ver todo esto con la Marina, y (menos plausiblemente) simplemente dándoles acceso o información de todos modos. Al final, este spin -off es lo que la otra serie aparentemente anheló ser, pero no pudo llamarse a sí mismos sin traicionar realmente sus títulos: un espectáculo de espías.

Ziva y Tony no son técnicamente espías o policías cuando comienza la serie, pero los viejos hábitos de Derring-do mueren duro. Y el programa se lleva a cabo exclusivamente en Europa, que tiene dos propósitos: algunos buenos disparos en Hungría, con un crédito por la iniciativa de cine húngara al final de cada episodio, y, más allá de eso, una buena explicación de por qué nadie se reúne con el resto de la antigua pandilla en DC para bebidas o Pinochle. (El único otro personaje de «NCIS» que se hace referencia en estos episodios iniciales es McGee, con cariño y rápido.) DiNozzo está retirado de la aplicación de la ley y dirigir un equipo de seguridad que ha sido contratado por Interpol para algunas tareas críticas, solo para encontrarse con al menos un doble agente y posiblemente más. Ziva está más fuera del juego, dirige una escuela de idiomas y obtiene terapia para todo el trauma que las misiones de NCIS y sus compañeros israelíes la llevaron hace años.

La hija de que el «NCIS» original pensó para explicar las sucesivas salidas de la pareja en la década de 2010 ahora es un personaje real, aunque menor. Y una vez que los villanos la amenazan con el secuestro, Ziva regresa en una acción glamorosa brutal para protegerla. («Dos palabras: madre judía», bromea a Tony, mirando el desastre después de una bits escena de pelea). Se establece de inmediato que Ziva y Tony son amigables pero románticamente pararmanes que han encontrado Europa en su gusto mutuo, pero la naturaleza exacta de cómo su relación cambió en los últimos años se revela en las copiosas destellos. Finalmente, Ziva le permite a un amigo y al público conocer el curso reciente completo de su situación: «En nuevo, algo así, y dónde estamos ahora, nunca más». Lo que, afortunadamente para los fanáticos de todas las cosas ardientes, significa inminentemente probable que vuelva a encender.

Este es el primer programa de «NCIS» que no tiene un elenco de conjunto, lo cual es algo bueno, cuando tienes clientes potenciales capaces de exigir toda la atención que puedes darles. Pero hay algunos buenos giros de apoyo, comenzando con Henry, el principal contacto de Tony Interpol, que parece que los primeros episodios son un buen tipo que los clientes potenciales están confundiendo con un chico malo, aunque nada es completamente concluyente de inmediato. En este papel de espionaje perpetuamente nervioso, James D’Arcy parece y parece la combinación genética perfecta de Ralph Fiennes y Benedict Cumberbatch. No existe tanta ambigüedad sobre el villano de Interpol más obvio, Martine (Nassima Benchicou), que sonríe lo suficiente cuando lleva a cabo actos malvados para recordarnos cuán agradablemente tonta y antigua es todo esto, o tal vez es el hecho de que los personajes siguen llamando a su «dama mala», lo cual es más divertido de lo que suena.

También hay una buena diversión con las actuaciones demasiado humorísticas ofrecidas por los piratas informáticos convertidos en compañeros de malas Boris (Maximilian Osinski) y Fruzsi (Anne-Marie Waldeck), quienes, para los personajes que inicialmente se enriquecen, continúan a tener una cantidad sorprendente de un solo Liners; La serie, sabiamente, no limita sus puestantes a Tony y Ziva. Cuando no están rastreando los espías del mundo, se supone que Boris y Fruzsi se casan, y los héroes tienen la intención de usar eso como cebo para atraer a Martine. Se producen complicaciones y, ocultas por un gran velo, Ziva interviene como la novia simulada para mantener viva la trampa. Ahí es en realidad donde conocemos a Tony y Ziva, en la primera escena corta, con (esto no debería ser un gran spoiler) una falsificación en la que se gasta aproximadamente medio minuto fomentando la ilusión de que podría ser el matrimonio de la pareja del título. No se preocupe: incluso a este ritmo acelerado de aumentar la relación, seguramente pasaría años más de «Tony & Ziva» llegar a ese punto.

Uno de los momentos de meta meta llega cuando Ziva, fingiendo ser más una pareja romántica de Tony que en el momento presente, le dice a otra pareja: «Nunca hemos tenido problemas con la química». De Pablo y Weatherly dan buenas bromas aquí, como siempre lo han hecho; Hay una razón por la que se compararon con los románticos emparejamientos de comedia de tornillo de tornillo de antaño de la época «NCIS» por primera vez que coqueteaban, y eso no disminuía ahora.

Está bastante claro después de todo este tiempo que Weatherly es el que naturalmente tiende más a la comedia suave (piense en James Bond con una racha de tonta masiva), y De Pablo es una presencia más inherentemente dramática (como esperaría que alguien interpretando a un ex asesino del Mossad sea). Pero hay diversión y delicadeza en el baile eterno que hacen que los lleva al término medio, donde la ternura de repente parece la calidad primordial de Dinozzo, y Ziva entrega Zingers o incluso se rlola de una manera que no socava la muerte o el TEPT de su carácter. Su contacto visual es bien fuera de los grados. El resto de ellos también se ha mantenido bastante bien; Los productores no esperaron entonces Llevo que hacer un spin -off «Tony & Ziva» que su atractivo sexual compartido no parece que esté recogiendo justo donde lo dejó.

Los ritmos de personajes que obtienen son testimonio de cuánto no solo McNamara sino también los escritores y directores de los siguientes episodios han estudiado episodios antiguos. La primera vista de Tony es que se zambulle por una ventana, luego se pone inmediatamente un esmoquin. Parece un guiño a la secuencia previa a los créditos de «Goldfinger», ¿o podría ser una coincidencia? NAH-No mucho más tarde, Tony está haciendo referencia a su obsesión por el vínculo, quejándose del nombre genérico del programa de computadora secreto y control de drones que todos están luchando aquí. «La gente ya no pone grasa en el codo en los nombres», lamenta. «Si Ian Fleming estuviera trabajando hoy, ‘Thunderball’ se llamaría ‘Misil robado’. ‘Hombre con la pistola dorada’ sería … bueno, ‘hombre con la pistola dorada’ «. Pero él se desvía.

Weatherly obtiene la mayoría de las líneas destacadas, como siempre ha sido su costumbre: «Me gusta comer mi cuervo esmaltada con un lado del brócoli», y ese tipo de cosas. Los Ziva suelen ser un poco más a su punto: «Siento que estoy tirando de los dientes, lo que, por cierto, no estoy por encima». Si todos los «Tony & Ziva» tuvieran que ofrecer era este tipo de mallaza, sería lo suficientemente bueno y tonto. Pero a medida que avanzan los episodios, más allá de volverse más sexy, también ofrecen lo que vienen tan sorprendentemente conmovedores. Si te toma en serio su relación, lo que, sin duda, puede parecer un enfoque cuestionable, hay una tristeza subyacente para que se esfuercen mucho pero no la elaboren después de todos estos años, mucho después de que las limitaciones innecesarias de «luna» se hayan despegado.

«Nos merecemos, maldita sea», se dicen unos a otros, en un momento. Su relación perpetua «es complicada» parece cada vez menos artificial y más realista a medida que avanza, en medio de una serie que de otra manera va por cualquier cosa que no sea realismo. Si puede relacionarse con cualquiera de esas complicaciones, incluso podría tener un escalofrío de reconocimiento, en los momentos en que «Tony & Ziva» cuesta las probabilidades y trata sus superspies sabrosas como personas reales, lo que hace mucho más extensos que «NCIS» que les permitió. Tony le dice a Ziva: «Siempre estoy feliz de ser el buen policía», tranquilizándola después de que una reacción exagerada de TEPT casi conduce a la violencia. Escuchar esa frase desechable utilizada como una metáfora de lo que de otro modo, Gonzo «Tony & Ziva» se establece sutilmente, ya que la dinámica del verdadero amor casi vale la pena la espera de 20 años.

Los primeros tres episodios de «NCIS: Tony & Ziva» ahora se están transmitiendo en Paramount+, con nuevos episodios lanzados semanalmente los jueves.