Reuniéndose con el DPR, Mendes Yandri dijo que había 2 aldeas en Bogor subastadas

Yakarta, Viva – Ministro de la aldea y el desarrollo de áreas desfavorecidas, Yandri Susanto Di que hay dos aldea En el área de Bogor, West Java es actualmente subastado. El pueblo en cuestión son las aldeas de Sukamulya y Sukaharja.

Esto fue revelado por Yandri en una reunión de audiencia con el liderazgo del DPR y el Consorcio de Reforma Agraria (KPA) en la Sala de Reuniones de la Comisión XIII DPR RIComplejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, miércoles 24 de septiembre de 2025.

También asistió a la reunión, vicepresidente del parlamento indonesio Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa.

«Ahora hay 2 pueblos, en Bogor, en el distrito de Sukamakmur, a saber, las aldeas de Sukamulya y Sukaharja. Nuevamente, subastadas por el Sr. Dasco», dijo Yandri en una reunión de audiencia.

Yandri dijo que el pueblo se estableció en 1930. Sin embargo, en la actualidad, la tierra en el pueblo ha sido instalada subastas de subastas.

«Esta aldea se estableció en 1930, antes de la independencia, pero cuando en 80, había una compañía, Mount Makmur lo que era, elevando la tierra al banco, este es un mal crédito. Resulta que la tierra es una tierra de la aldea y ahora el pelang está siendo instalado», dijo.

«Creo que este DPR junto con el gobierno debe tomar la actitud del Sr. Dasco. No debería estar en este país, que es Indonesia de 80 años, hay pueblos que se subastan», continuó Yandri.

En esa ocasión, Yandri también reveló que había 3.000 aldeas en bosque. De hecho, los residentes en la aldea tienen KTP y participan en las elecciones.

Dio un ejemplo de la aldea de Sukawangi, Bogor, que entró en el área del bosque. En el pueblo, había cuatro personas arrestadas por trabajar en la tierra en el pueblo.

«Y no pueden trabajar nada, si son arrestados. Hay 4 personas que han sido arrestadas», concluyó Yandri.