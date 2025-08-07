Reunido oficialmente en Cikarang, Hyundai Stargazer Cartenz está listo para penetrar en el mercado de exportación

Bekasi, Viva – PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) comenzó oficialmente la producción en masa de los dos últimos modelos, Stargazer Cartenz y Stargazer Cartenz X, en las instalaciones de fabricación de Hyundai en Cikarang, West Java. Ambos modelos están diseñados para responder las necesidades de movilidad de la gente indonesia, además de estar preparados para el mercado de exportación.

Leer también: Wuling, Hyundai, a BYD: competencia caliente en el mercado de automóviles eléctricos en Indonesia



El nombre «Cartenz» se refiere a la cima de Cartenz, el punto más alto de Indonesia. Hyundai lo convierte en un símbolo de ambición para llevar vehículos que sean superiores en términos de comodidad, diseño y tecnología. Este modelo se desarrolla con un enfoque local, pero aún tiene estándares globales.

«Esta producción en masa marca nuestro compromiso de proporcionar vehículos de acuerdo con las características de los consumidores indonesios», dijo el director del presidente de HMMI, Bang Hyun Chul. Viva automotriz, Jueves 7 de julio de 2025.

Leer también: Hyundai filtró un auto nuevo en un segmento barato



Explicó que Stargazer de Cartenz también se comercializará en varios países como parte de la estrategia global de Hyundai, con Indonesia como uno de los principales centros de producción.

En el proceso de fabricación, Hyundai involucra a proveedores locales e implementando un sistema de producción ecológico. Este paso fortalece el compromiso de la compañía en apoyar la industrialización nacional y el desarrollo del ecosistema automotriz del país.

Leer también: Más popular: Mitsubishi Destinator y Hyundai Stargazer Cartenz en Giias 2025



«En el proceso de producción, Hyundai también involucra a muchos proveedores locales como parte de la estrategia nacional de industrialización. Esto está en línea con el compromiso de HMMI de crecer y desarrollarse con Indonesia», dijo.

La presencia de Cartenz y Cartenz X Stargazer no solo amplió la elección de los consumidores nacionales, sino que también colocó a Indonesia en el mapa mundial de la industria automotriz como la base de la producción de vehículos de calidad de exportación.

Equipados con tecnología Hyundai SmartSense, Stargazer Cartenz y Cartenz X ofrecen características de seguridad modernas, como el control de crucero inteligente con stop & go, whiplewing monitor y ciego de vista a los puntos ciego. Las variantes Cartenz X también están equipadas con transmisiones de cambio por cable, sillas eléctricas, asientos ventilados e interiores funcionales.

Hyundai también incorpora características de conectividad Bluelink, sistemas de navegación innata y comandos de voz de idiomas indonesios, que proporcionan facilidad de control y experiencias prácticas y seguras de manejo.