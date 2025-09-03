Retrato tórrido de Pietro Marcello de una primera mujer

Se dice que Eleonora Giulia Amalia transportadoLa protagonista del escenario italiano a fines del siglo XIX/principios del siglo XX, era una mujer intensamente privada e introvertida que una vez le dijo a un periodista que, fuera del teatro «no existen». Uno se pregunta, por lo tanto, lo que ella habría hecho de «duse», Pietro MarcelloEl retrato de adoración y maravilla del artista como una mujer que no es más joven, en la que Duse (como era conocida) interpretada por Valeria Bruni Tedeschies una mujer que existía mucho, volubre, exquisitamente y en paroxismas extraordinarios y guturales de desesperación y deleite, cada instante tembloroso y trascendental de su vida fuera del escenario.

Reconocido en su tiempo por su intenso naturalismo y su inmersión en los grandes roles de la época (especialmente en las obras de Ibsen y su amante de la entrada Gabriel d’Annunzio, quien escribió cuatro obras específicamente para ella) Duse disfrutó de un renombre solo rivalizado por el de su contemporáneo, Sarah Bernhardt, quien aparece aquí en un EyeCathing Commings y un showstopping, jugado por su contemporáneo. Lvovsky. Ahora, puede haber muchas razones, ninguna de ellas solo, por qué el legado de Duse se ha atenuado en comparación con el de ella. Genial dame Rival francés. Pero si Marcello está haciendo esta película con el admirable deseo de corregir esa ignorancia, es una elección extraña establecerla después de que Duse el apogeo ya haya pasado, después de que sus relaciones más formativas ya se han roto su pasiones, después de que ella ya ha contraído la exigencia pulmonar que eventualmente la mataría, esencialmente, esencialmente después del momento de su máxima relevancia, ya ha tenido su llamada final. ¿Cómo «DUSE» restaurar a Duse a Divinity («lo divino» fue su sobrenombre) si nunca la vemos ganarse, solo disfrutando de su brillo menguante?

En cambio, escribiendo con Letizia Russo y Guido Silei, Marcello toma la fama masiva de Duse y al menos cierto conocimiento residual de su reputación como artículo de fe, y recoge su historia en 1917, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, unos ocho años después de que Duse ya se haya retirado del escenario. En una de las composiciones más llamativas de DP Marco Graziaplena, que también muestra el diseño de vestuario inalámbrico de Ursula Patzak, Duse (Bruni Tedeschi) y su perros que asistieron a la asistente de la componión (Fanny Wrochna) asciende en un ascensor mecánico para dirigir una pequeña campaña de tropas italianas. «¡Long Live Italia! ¡Long Live Duse!» El coro después de que su discurso vacilante se ve interrumpido por la aparición de un biplano en circulación. No será la última vez que el destino de la nación se combina con el de su hija aparentemente favorita.

Hablando de hijas favoritas, Duse tiene una, Enrichetta (Noémie Merlant), aunque cuánto se ve favorecida por el deseo permanente y silencioso es una cuestión de angustia constante para ella. Cuando la guerra termina y Duse regresa a Venecia con la noticia de que sus ahorros se han perdido en la agitación económica de la posguerra, su salud empeora y llega Enrichetta, para afirmar el privilegio de la hija y para expulsar al devoto deseado de su posición al lado de su madre. Pero Duse inesperadamente se une y se levanta de su lecho de enfermo para anunciar su deseo de regresar al escenario. Ella vuelve a formar su compañía y organiza financiamiento sin mucha dificultad porque todos están muy ansiosos por su regreso de Thespian. Su rendimiento de Ibsen es un éxito inmediato. Su siguiente obra original, escrita por Giacomo Rossetti Dubois (Edoardo Sorgente), un oficial militar y un aspirante a poeta de dudoso talento que, como casi todos aquí, está en el deslumbrante y admirador amor con Duse, no va tan bien.

¡El diálogo aquí es menos conversación que un flujo constante de proclamaciones y protestas sobre la vida! ¡Y arte! ¡Y la guerra! ¡Y arte de nuevo! generalmente entregado en forma de epigrama seriocómico. «No debería haber usado armas», dice Duse Sagely cuando se le preguntó sobre la estrategia militar, «¡debería haber usado poesía! Es más lento pero dura más». Ocasionalmente, las líneas se sienten tan demasiado demasiado neverables que salpican como ciruelas calamares que quedan demasiado tiempo en la rama. E intercalado entre todas esta ficción sobrecalentada, está el uso de imágenes documentales de archivo de Marcello, aunque aquí es un gran color de fondo, y nunca empleado en la forma iluminadora e interrogatorio se empleó el mismo dispositivo en la obra maestra de Marcello, «Martin Eden». Allí, los disparos vintage se entrometieron en el empuje de la narración de formas a menudo anacrónicas y siempre vigorosas. Aquí las escenas de los soldados que se llevan a la cámara, los biplanos que dejan caer panfletos del cielo permanecen cortésmente fuera del camino de la teatralidad en primer plano de Duse.

Pero luego, casi todos y todo se mantiene fuera del camino de Bruni Tedeschi, mientras come la pantalla con tanto sabor que queda poco más para que alguien más sea un refrigerio. Cada vez que entra en una habitación, es una entrada. Cada encuentro es una reunión radiante, incluso si veía a quien era un par de días antes. Ella tose, llora, hace declaraciones apasionadas que devastan en línea a los que la rodean. «¡Nunca volveré a jugar en un d’Annunzio!» Ella declara, teatralmente, lo que comienza a significar mucho menos cuando nos damos cuenta de que Duse camina teatralmente, duerme teatralmente y presumiblemente ordeñará una vaca teatralmente, si alguien le presentara una ubre y un cubo.

Aparentemente, en esclavitud, toda Italia fue para este ícono de la etapa nacional, también lo es Marcello para esta actuación altamente exterior de su protagonista. Bruni Tedeschi parece aparecer en prácticamente todos los cuadros de la película. Y cuando no está en la pantalla, como cuando la enriqueza descuidada, pellizcada y despertada por otro rechazo materno, espera con sus hijos fuera del teatro donde Mamma está montando su regreso triunfante: Marcello se asegura de que todos hablen o piensen en ella.

Esta es una forma agotadora de montar una película biográfica, principalmente porque es difícil pensar en cualquier bar de personaje histórico posiblemente Jesús, que merezca tal adulación, y mucho menos a una actriz de teatro italiana que es en gran medida desconocida fuera de su país natal y/o fuera de la arena enrarecida del ávido historiador del teatro. Marcello puede tener la intención de reparar esa ignorancia con «DUSE», pero la película está tan cerca de ella (muy literalmente, la bonita cámara de Graziaplena parece contractualmente obligada a demorarse en la cara de su Bruni Tedeschi en la cara posible) que es difícil discernir dónde se ajusta en el flujo de la historia de la historia o cómo su vida útil, la vida posterior tenía la mayor influencia de la influencia.

De hecho, las escenas en las que La Duse se encuentra con Il Duce parecen extrañamente diseñadas para enfatizar cuán fuera de contacto con el mundo en que se volvió en su vida posterior. Es difícil sentir mucha simpatía por un personaje trasladado con lágrimas por el recién instalado primer ministro Benito Mussolini (Vincenzo Pirrotta) eliminando sus deudas en un gesto de generosidad de arrancar arte. D’Annunzio (Fausto Russo Alesi), para su crédito, luego la castiga de su propio lecho de enfermo. «¡Ese falso César te enterró bajo una miseria!» él señale a Splutters. La respuesta de Duse es salir de la habitación en un resoplido, una táctica que también emplea más tarde cuando Enrichetta se atreve a interrumpir su dramática lectura de Pinocho de acostamiento debido al hecho de que está asustando a sus nietos. Nos queda la impresión de una mujer que podría ser voluntaria y mercurial y, a veces, muy mezquino.

Le hace una extraña cuarta pared de Break Bill, Odder. Amenazando con no ir en absoluto para su actuación de regreso porque escuchó que Enrichetta está en la audiencia y, por alguna razón, no puede interpretar este papel frente a ella, le dice a Desirée, mientras se limpia su maquillaje de escenario «¡Es demasiado tarde!» Luego se vuelve hacia nosotros y murmura conspiratoriamente, lo que implica una tímica que es poco probable que sintamos: «Por supuesto que no es en realidad Demasiado tarde.» Con «Duse», para Duse, tal vez lo sea.