Retrato de Vladimir Putin ‘El rostro del poder’ abordado por Dogwoof

Empresa internacional de venta, distribución y producción de documentales. Perro guau ha adquirido los derechos de ventas internacionales de “The Face of Power”, dirigida por el cineasta James Jones, ganador de un Emmy y Grierson, cuyos créditos incluyen “Chernobyl: The Lost Tapes”, “Wanted: The Escape of Carlos Ghosn”, “Antídoto” y “Fukushima”.

Actualmente en desarrollo, “The Face of Power” ha sido seleccionado para el Foro IDFA, donde Dogwoof presentará el proyecto este mes.

La película, producida por la ganadora del BAFTA Sasha Odynova, marca la tercera colaboración entre Dogwoof y Jones, después de “Antidote” y “Fukushima”, nominadas al BIFA y Grierson, que Dogwoof estrenará el próximo año.

Contado a través de material de archivo poco común, “The Face of Power” es un retrato “escalofriante e inmersivo” de Vladímir PutinEl ascenso de la oscuridad a la autocracia. Es un estudio psicológico de cómo un hombre “convirtió la televisión en un arma para controlar una nación, engañar al mundo y llevar a Rusia a la guerra”, dijo Dogwoof.

Las imágenes recientemente descubiertas se entrelazarán a través de un “flujo hipnótico de medios estatales”, acompañadas de testimonios en audio de quienes presenciaron su ascenso y vivieron bajo su gobierno, como periodistas, personas con información privilegiada, disidentes y ciudadanos comunes y corrientes. Sus voces “atraviesan el espectáculo, ofreciendo momentos de reflexión, dolor, resistencia y advertencia”.

“El rostro del poder” no es sólo la historia del gobierno de Putin; es la historia de cómo fue visto: “incomprendido, mitificado y habilitado”, dijo Dogwoof. «Es a la vez un análisis del pasado y una advertencia para lo que está por venir».

Oli Harbottle, director de contenido de Dogwoof, dijo: «Es fantástico colaborar una vez más con James después del éxito de ‘Antidote’ a principios de este año y con el lanzamiento de ‘Fukushima’ a principios del próximo año. Con ‘The Face of Power’, estamos entusiasmados con su visión creativa para el proyecto y confiamos en que brindará una mirada única y reveladora al tema siempre relevante de la manipulación de los medios que se utiliza para apuntalar el poder político».

Jones y Odynova agregaron: «Putin reescribió el manual de los hombres fuertes modernos: dominar la manipulación de la verdad y aplastar la disidencia, pero sigue siendo extrañamente incognoscible. Con esta película épica, cinematográfica y de investigación, pretendemos desentrañar la mitología y revelar las fuerzas que dieron forma a uno de los dictadores más peligrosos del mundo. El hecho de que Putin apuntó personalmente a mi amigo y colega Christo Grozev no ha hecho más que profundizar mi determinación de hacer esta película».