Retrato de versuvio lírico de Gianfranco Rosi

Vesubio: el mismo nombre suena antiguo, rítmicamente mítico, tan atado a los cuentos de un pasado destruido que casi olvida que todavía está muy en el presente presente existente ordinario. El legendario cono no se asienta exactamente en Gianfranco Rosi‘s «Debajo de las nubes«, Un estudio documental granular errante y granular de su paisaje y población circundantes. En cambio, es auspiciosamente de antecedentes, una variable tranquila pero amenazante factorizada en la vida napolitana moderna, casi dos mil años después de que venció a Pompeya. Para algunos, que el Legado drástico equivale a una historia de investigación más ocupada, para otros, para otros, de todos los aspectos de la antigüedad, mientras que los demás, mientras que están realmente, la historia de los demás, por lo que es una historia más antigua. Vive alrededor de un volcán activo, y esta película de costillas y con ojos agudos está interesada en todos ellos.

Aunque se toca la geopolítica contemporánea, con conflictos en Siria y Ucrania en su tapicería urbana deshilachada, «debajo de las nubes» parece menos acostado en los eventos actuales que las características de Rosi como «Notturno» y el «fuego en el mar» nominado al Oscar «. Sin embargo, como en esas películas, sus observaciones de días y vidas individualmente no notables se construyen a algo más grande y más de búsqueda social. Mientras que entre sus obras más cálidas, ricos en placeres de lugar y clima y movimiento humano, no es un diario de viaje vacío, a pesar de la belleza a veces reluciente de la cinematografía en blanco y negro de Rosi. Después de su estreno en la competencia en Venecia, «debajo de las nubes» debería tener pocos problemas después de los otros documentos recientes del director en la distribución general de Arthouse.

El título proviene de una famosa cita de Jean Cocteau que también abre la película: «Vesubio hace todas las nubes del mundo». Según Rosi, se siente cerca de verdad. Las mantas plateadas de Stratus se ciernen sobre las calles, las playas y el exfoliante circundante de Nápoles, una ciudad que obtiene un batido más lírico aquí que en innumerables dramas de camorra, mientras más cerca del Monte Vesuvio, libera respiraciones más pálidas de gas volcánico y vapor en la mezcla. También hay humo hecho por el hombre, del tipo que proporciona un trabajo estable para el departamento de bomberos cansado y put-upon de Nápoles: el más destacado de unos pocos cuerpos municipales encuestados por Rosi aquí, de una manera que presta «debajo de las nubes» algo de los intereses de Frederick Wiseman en cómo las Ciudades Marcan.

Por supuesto, hay mucho más que fuego para que peleen. Con su cámara plantada atentamente en el centro de llamadas de toda la noche del departamento, Rosi observa cómo un jefe de paciente y canoso maneja crisis que van desde un gatito atrapado debajo de una rejilla en la acera hasta un desgarrador incidente en tiempo real de abuso doméstico violento, así como una persona que llama la edad mayor que simplemente quiere saber el momento, muchas veces al día. También son el punto de contacto para los desastres naturales percibidos: no hay calamidades vesuvianas, aunque están inundadas de llamadas aterrorizadas cuando la región se ve afectada con un terremoto de magnitud de 4.2, el más grande en el área napolitana en 40 años.

En el campo, los bomberos están presentes para investigar túneles descubiertos y excavaciones arqueológicas violadas por ladrones de tumbas, una tarea que da a otras autoridades bajo la mirada de la película: la policía que busca estos Tombaroli, Una cantera menos adorable aquí que en la deliciosa «La Chimera» de Alice Rohrwacher, y los museos locales confían que la vivienda y la protección de fragmentos de la historia más legalmente extraídos del suelo histórico de la zona. En el sótano de una de esas instituciones, la veterana curadora Mary Pores sobre un archivo cavernoso de estatuas, artefactos y restos arquitectónicos de casualidad larga y, por mucho tiempo, que han sido inexhibidas, los artefactos y los restos arquitectónicos que sobrevivieron a la destrucción de Pompeya en 79 ad «estos han sido mis amigos durante los últimos 30 años», supira felizmente, lanzando su luz por la luz por las ruinas, estableciendo sus detalles en el alivio. Si no puede vivir en el pasado, al menos puede vivir en medio de él.

En otra parte de la ciudad, un maestro dedicado ejecuta clases extracurriculares para niños de varias edades en la biblioteca local, ayudándoles con sus mesas de multiplicación o alimentando una discusión literaria naciente. Un cine tapizado para el polvo muestra el «Voyage a Italia» de Rossellini, entre otros títulos localmente apropiados, a una casa vacía. Y en el puerto de Torre Annunziata, un refugiado sirio se encuentra entre los trabajadores de los imponentes silos industriales que están constantemente llenos de grano ucraniano: el Golfo de Nápoles también es un área de limbo para aquellos que esperan reconstruir sus vidas.

Las imágenes monocromáticas de alto contraste de Rosi buscan una vida y la belleza vibrantes en una región cruzada con siglos de cicatrices, aunque prohíbe algunas impresiones individuales impresionantes, incluidos uno de los carros aturdidos de caballos que caminan a través de una playa nevado que brilla con lluvia matutina. Una partitura muy experimental del reciente ganador del Oscar Daniel Blumberg («The Brutalist») también no prettifica los asuntos, mezclando instrumentación musical escasa con más dispositivos científicos de recopilación de sonido (geófonos, hidrófonos) para extraer los greanes y reverberaciones de la tierra y el mar. Vesubio puede estar desplazando su tiempo, pero recibe una especie de voz en la intrincada exploración de Rosi.