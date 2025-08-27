Retrato de Marianne Faithfull ‘Broken Inglés’ con destino a Venecia debuta el clip

En el documental híbrido «Broken English», que se estrena en Festival de Cine de VeneciaLa sección de fuera de la competencia, las cineastas Jane Pollard e Iain Forsyth ofrecen un retrato innovador y juguetón del cantante y actriz Marianne fiel. Variedad Debuta un clip de primera vista de la película, y habla con los directores, que fueron nominados a BAFTA para su premio Sundance «20,000 días en la Tierra».

Los directores se inspiraron en la película de la obra de Samuel Beckett «Krapp’s Last Tape», en la que un anciano revisa las grabaciones de su yo más joven. Pollard le dice Variedad«Hemos tenido, durante mucho tiempo, un poco de anhelo de hacer un retrato de alguien cerca del final de su vida, mirando todo el camino de regreso. Con Marianne, no podría pedir un mejor tema: ¿quién sería más abierto, quién sería más crítico y honesto y dispuesto a dejarlo desnudo?»

La película incluye innumerables clips de archivo, así como un debate de mesa redonda, en el que los comentaristas evalúan la vida de Faithfull. También incluye nuevas interpretaciones de sus canciones de Courtney Love, Suki Waterhouse, Jehnny Beth y Beth Orton, y la última actuación de Faithfull como cantante, acompañada de amigos y colaboradores frecuentes Nick Cave y Warren Ellis. (Cave, por cierto, fue la protagonista principal en «20,000 días en la Tierra»).

La película se basa en entrevistas sin guión con Faithfull realizadas en un estudio de televisión, que es, según se nos dice, el hogar del Ministerio de Not Forgetting. Esta organización ficticia se describe en las notas de producción de la película como «una institución cinematográfica imaginada donde la memoria y la mitología chocan».

Directores de «inglés roto» Jane Pollard e Iain Forsyth

Cortesía de Paul Heartfield

El personal del Ministerio está dirigido por el supervisor, interpretado por Tilda Swinton, y el Guardián del disco, interpretado por George Mackay. El primero sirve como «nuestro narrador de facto, guiándonos en nuestro viaje a través de la película», mientras que el segundo es «en parte archivista, en parte psicoanalista, tejiendo una nueva narrativa del pasado fracturado de Marianne».

Faithfull es mejor conocido por el éxito de 1964 «AS Tears Way By» y su relación muy publicitada con Mick Jagger. Después de un período de adicción a la heroína en la década de 1970, revivió su carrera con el álbum «Broken English», que fue nominada para un premio Grammy. Ella murió en enero a la edad de 78 años.

En una declaración publicada antes del estreno, los directores dijeron la pregunta «¿Qué importa realmente al contar la historia de alguien?» guía todo su trabajo. Entonces, ¿qué importa realmente en la vida de Marianne Faithfull?

«Burbujear de mí es el trabajo. El trabajo realmente importa», dice Pollard Variedad. «Y ves eso en los amigos que ella hizo». Sus amigos y colaboradores incluyeron un grupo diverso, desde Allen Ginsberg y William Burroughs en la década de 1960, hasta David Bowie, Brian Eno y Lou Reed más tarde en su vida.

La película no rehuye tocar los rasgos más negativos de Faithfull. «Marianne podría ser su peor enemigo. Sin duda sobre eso», dice Forsyth. «Supongo que el autoapotaje sería la forma perezosa de describirlo. Su capacidad para pegar un pin en una oportunidad, o no ver la oportunidad en algo … lo ves más de cinco, seis décadas, una y otra vez. Estos momentos en los que te gustan, ‘realmente no estabas trabajando en tu mejor interés, Marianne’. Pero, ella, para bien y para mal, se mantuvo fiel a sí misma, y ​​creo que eso es lo que importa «.

Otro aspecto del personaje de Faithfull que se encuentra en las entrevistas y clips es que ella «realmente entiende la fuerza de la colaboración», dice Forsyth. «Fue algo que terminó saliendo con bastante fuerza en la película que hicimos con Nick Cave, ’20, 000 días ‘. A través de esa película, comenzamos a entender realmente cuán importantes eran esas relaciones creativas para Nick, y para Marianne, diría, posiblemente aún más.

«… creo que un sonido», dice Pollard, «porque a menudo hablaba sobre cómo podía manejar el idioma, podía manejar las palabras, pero no podía escribir la música. Podía pensar y sentir y cantar una melodía, pero necesitaba a alguien más con ella a través de todo ese proceso creativo».

El Ministerio de Not Forgetting fue un diseño útil en el interrogatorio de la vida y la personalidad de Faithfull, explican los directores. «El ministerio dentro de la película, en cierto modo, es el proceso de hacer la película», dice Pollard. «Entonces, cada vez que descubrimos algo que no sabíamos, se convirtió en algo que el ministerio tenía que descubrir en el proceso de su investigación. Solo le dimos todos nuestros problemas y descubrimientos».

Uno de estos descubrimientos fue una cinta que mostraba la actuación de Faithfull en un ensayo para la ópera de Kurt Weill «Los siete pecados capitales». «Encontramos a un oficial de prensa que trabajó con ella en ese momento que rastreó esta grabación y decidimos: no vamos a decirle que lo tenemos. Solo le mostraremos. Será un momento realmente agradable», dice Pollard. «Intentamos canalizar el proceso de hacer la película, o reflejarla de alguna manera, paralela a la construcción dentro de la película».

Los antecedentes de los directores están en las artes visuales y son conscientes de que su enfoque creativamente aventurero al documental podría provocar ridículo si se lleva demasiado lejos. «Estamos cerca de la delgada línea entre la pretensión aceptable y la pretensión inaceptable», dice Pollard con una sonrisa. «La pretensión en su verdadera forma literaria es buena. Es útil. Puedes pasar de contrabando grandes verdades al usarla, pero es una línea muy fina, y por el otro lado hay muchas ganancias».

Forsyth agrega: «Cuando la gente sabe que has venido de un arte en lugar de una experiencia cinematográfica, mucha gente nos dice cuando han visto una película que hemos hecho, pensando que es algo realmente bueno, y estaremos realmente emocionados,» es realmente artístico «. Todo en mí muere en ese momento.

Pollard dice: «Pero una buena idea, un caballo de troyano artificial sólido, bueno, bien construido, como el ministerio, puede llevar a través de una carga completa de cosas en una película».

With reference to the influence of “Krapp’s Last Tape,” Pollard comments, “When you’re trying to make a portrait of someone, you don’t just have access to the version they are now, you have access to a whole load of recordings. That means you can draw on them at other points in time. And what I love about the Beckett play is that sense of being in the moment, of watching somebody listen to themselves 30 years ago, and I think that we had this feeling in those first scenes we did with Marianne that we would Aprende mucho solo verla a sí misma.

Forsyth agrega: «En un nivel bastante simple, lo que es ‘Krapp’s Last Tape’ es un retrato del personaje Krapp, en lugar de una biografía del personaje Krapp. Y creo que con todo este tipo de proyectos cinematográficos, lo que realmente está en el corazón de lo que estamos conduciendo es encontrar una manera de no hacer una documentación biográfica, no cuentan una historia de la vida de la cuna, pero para encontrar una forma de hacer una forma biográfica … es una forma biográfica … en lugar de antecedentes de cine, pero es la idea que una película puede decir una historia sobre una vida … no tiene que ser el historia. «

El «inglés roto» es producido por Beth Earl. El guión es de Forsyth, Pollard e Ian Martin. La cinematografía es de Daniel Landin, el diseño de producción es de Alison Dominitz, el editor es Luke Clayton Thompson y el diseño de vestuario es de Jerry Stafford.

Es una producción rústica de cañón y fantascópico en asociación con Magna, Globe Originals, preguntas y respuestas de entretenimiento e imágenes de hierro frío. Global Constellation está manejando las ventas mundiales.