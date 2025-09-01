Retrato de la condición actual de la casa de Uya Kuya después de ser saqueado por las masas

VIVA – El sábado por la noche, 30 de agosto de 2025, casa privada del miembro DPR RI así como el artista, la energía solar principal, mejor conocida como Vas aEn el área de Pondok Bambu, Duren Sawit, East Yakarta, fue atacada Saqueo por cientos de masas.

Este incidente fue parte de una ola de protesta pública provocada por la ira hacia la actitud de varios miembros del DPR, incluida Uya Kuya, relacionada con el aumento de la asignación de DPR y la acción de revestimiento de baile durante la sesión anual del MPR el 15 de agosto de 2025, que la comunidad consideró no simpática.

El video que circula en las redes sociales muestra a las masas rompiendo la cerca, entrando hasta el segundo piso y transportando varios artículos como muebles, electrónica, ropa, a los gatos de gatos Uya Kuya.

El siguiente es el último retrato de la condición de la casa de Uya Kuya que fue calificada por las masas, como se resume de Instagram @tante.rempong.oficial

El resto de los artículos dispersos

La habitación principal en la casa de Uya Kuya se ve muy desordenada. La casa que solía contener artículos de lujo ahora es como un lugar que durante mucho tiempo ha sido inquietante.

La casa sufrió daños graves, con ventanas rotas, garabatos de vandalismo y artículos dispersos.

Las fotos familiares fueron destruidas

Encontré una foto de la familia de Uya Kuya con su esposa y sus dos hijos. Desafortunadamente, la foto ya no está en el marco y está muy dañada.

El contenido del armario se saqueó

Un estante de gabinete blanco en la casa de Uya Kuya ya estaba vacío. Supuestamente, sus pertenencias son tomadas por las masas y dañadas porque muchas personas luchan durante el saqueo.

Bolsa de lujo rota

Una bolsa transparente con acento de piel azul se ve dañado y colocado en el patio de Uya Kuya.

El colchón está perdido

La habitación de Uya Kuya no escapó del saqueo de las masas el sábado por la noche. Se vio que la habitación estaba muy complicada llena de basura, el colchón de Uya Kuya parecía desaparecido.

La policía arrestó a nueve perpetradores saqueadores, con evidencia en forma de muebles domésticos, y aún continúa persiguiendo a otros perpetradores en función de las grabaciones de video.

Uya Kuya expresó sinceridad por el incidente y se disculpó con el público a través de su cuenta de Instagram, afirmando que su acción de baile no estaba relacionada con el aumento de la asignación de DPR.

Uya Kuya finalmente abrió su voz después de su residencia en el área de Pondok Bambu, East Yakarta, se convirtió en el blanco de berrinches de masas el sábado por la noche, 30 de agosto de 2025. Este incidente fue parte de una serie de actos comunitarios que atacaron recientemente las casas de varios funcionarios y figuras públicas.

A través de la historia de Instagram, Uya Kuya compartió una grabación que mostró la condición de su casa después de ser invadida por las masas.

El video muestra una vista de las casas que están en ruinas, con muebles dañados, artículos dispersos, y algunas personas parecen estar todavía adentro, la posibilidad de grabar la situación o buscar los objetos de valor restantes.

Aunque tuvo que presenciar que sus pertenencias estaban dañadas y tomadas, Uya Kuya eligió ser tranquilo y comprensivo. Solo escribió una breve oración que refleja la actitud de sus inclinaciones y fortaleza.

«Ojalá lo que tomes es útil para ti», escribió el padre de dos hijos.