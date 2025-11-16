Retraso en el pago de las cuotas del automóvil, el abogado dice que Ruben Onsu prioriza el sustento de Sarwendah de 200 millones de IDR al mes

Jacarta – Cuestiones relativas a la llegada del cobrador a la casa. Sarwendah resurgió y desató el debate público. Pero el consejo legal Rubén OnsuMinola Sebayar, ofrece una explicación diferente. Dijo que el retraso en las cuotas en cuestión en realidad no fue significativo e incluso pudo ocurrir porque Rubén priorizó las necesidades de su ex esposa e hijos.

Lea también: Sarwendah Disatroni Coleccionista del Departamento de Disatroni, Partido Ruben Onsu: ¡No vayas a las casas de otras personas, eso hará que Preskon!



Minola enfatizó que el problema de las cuotas del automóvil asociado con Rubén no era tan grande como se informó ampliamente. Según él, el retraso fue muy breve y no debería dar lugar a una acción de cobro agresiva. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Para el mes actual hay una fecha que, según él, aún no vence o puede tener un día de retraso (desde la fecha de vencimiento)», dijo Minola en la zona de Pulo Mas, al este de Yakarta, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Lea también: Más popular: El marido de Boiyen tiene un doctorado, Erika Carlina-DJ Panda Meeting se escapa



Se preguntó por qué un retraso tan pequeño fue inmediatamente respondido con la presencia de cobradores de deudas. Minola subrayó que tal procedimiento no se ajustaba a la normativa, especialmente si no había habido notificación oficial previa.

«Así que si de repente un día aparece un cobrador de deudas, jurídicamente eso no está justificado», subrayó.

Lea también: La respuesta de Rubén Onsu a los cobradores de deudas que le cobraban cuotas del coche a Sarwendah



Lo que también plantea dudas es el lugar de facturación. El auto en cuestión está registrado a nombre de Rubén, incluyendo la dirección administrativa. Sin embargo, la facturación en realidad se realizó en la casa de Sarwendah. Para Minola, este paso no es procesalmente correcto.

«Está la dirección de Rubén, así que contacta a Rubén. No vengas a la casa de otras personas que no estén relacionadas con Rubén, entonces la otra persona será preskon», dijo.

Minola también dijo que la noticia en desarrollo hizo que Rubén se sintiera agraviado porque su nombre quedó empañado. Dijo que esta cuestión parecía exagerada y puesta en conocimiento público.

Curiosamente, Minola reveló que Rubén se había ocupado de muchas necesidades financieras después de divorciarse de Sarwendah, una de las cuales era proporcionar una gran cantidad de manutención.

«No necesariamente seremos marido y mujer y daremos 200 millones de dinero al mes para nuestras esposas. Tenemos que respetar eso», afirmó.

Además, sospechaba que era este gran gasto lo que hacía que los pagos a plazos del automóvil se desviaran ligeramente de la fecha de vencimiento.