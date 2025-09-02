Retrasar primero hasta que la situación sea propicio

Yakarta, Viva – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores), Tito karnavian Pide que el Jefe de distrito retrasar temporalmente para viajar a extranjero En medio de la situación y condición menos propicio de Indonesia.

La política también fue transmitida por Tito para todos los empleados del Ministerio del Interior (Kemendagri). Luego transmitió una disculpa por la política.

«También hemos transmitido para posponer todas las actividades de salida en el extranjero», dijo Tito en una reunión de coordinación relacionada con la inflación en la Oficina del Ministerio del Interior, Central Yakarta, martes 2 de septiembre de 2025.

«En el Ministerio del Interior, también vemos que si hay una solicitud de permisos de partida en el extranjero, nos disculpamos ahora lo pospondremos hasta que la situación sea propicio», continuó.

En esa ocasión, Tito también destacó un lujoso estilo de vida y flexión que a menudo está en el foco público. Preguntó, los jefes regionales no flexionaban el lujo en el medio de las condiciones actuales.

«Luego también incluye la flexión, no dejes que se flexione el lujo tanto a los funcionarios como a la familia. Por favor, recuerden a las familias de los demás, especialmente cómo vestirse, luego el uso de anillos, relojes, joyas, cuidado, vehículos, esta es una situación muy buena y sensible», dijo.