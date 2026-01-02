Retirar 75 Billones De IDR Para Compras K/L, Purbaya Garantiza No Perturbar El Sistema Económico

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa confirmó la retirada dana por valor de 75 billones de IDR de sistema banca para compras Ministerios/Instituciones (K/L), no perturbarán el sistema económico.

Lo transmitió después de asistir a la apertura comercial de la Bolsa de Valores de Indonesia en el edificio BEI de Yakarta.

«(El retiro de fondos) es para gasto rutinario del Ministerio/Institución. Yo tarik del sistema, pero inmediatamente se volvió a gastar. «Así que va directamente al sistema económico, no interfiere con el dinero que circula en el sistema económico», dijo Purbaya el viernes 2 de enero de 2026.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Incluso cree que retirar estos fondos en realidad aumentará el efecto multiplicador en el sistema. economía. Esto se debe a que los gobiernos central y regional gastarán la transferencia de dinero para fomentar aún más la actividad económica.

«De hecho, debería ser mejor, porque hay un impacto multiplicador del gasto gubernamental, central y regional. Así que está bien, pero todavía pongo 201 billones de rupias en la banca», dijo.

Anteriormente, el miércoles 31 de diciembre de 2025, Purbaya dijo que el gobierno había retirado fondos por valor de 75 billones de rupias de un total de 276 billones de rupias previamente colocados en el sistema bancario.

Anteriormente, el gobierno asignó 276 billones de rupias en fondos procedentes del exceso de saldo presupuestario (SAL) a cinco asociaciones de bancos estatales (Himbara) y un banco de desarrollo regional (BPD). En detalle, Bank Mandiri, BRI y BNI recibieron cada uno 80 billones de IDR, 25 billones de IDR de BTN, 10 billones de IDR de BSI y 1 billón de IDR del Bank DKI.

Purbaya explicó que los fondos retirados se utilizaron para gastos estatales, para apoyar el crecimiento económico nacional. Sin embargo, admitió que la política de colocación de fondos no había estado funcionando de manera óptima. Según datos del Bank Indonesia (BI) a octubre de 2025, el crédito bancario se registró en un 7,36 por ciento anual, también conocido como interanual (interanual).

Según él, en esta situación influyen las políticas gubernamentales y de BI, que aún no están completamente sincronizadas.

«La inyección de dinero que pusimos en el sistema bancario no fue tan óptima como pensaba anteriormente. La economía debería haber funcionado más rápido porque había una ligera asimetría política entre nosotros y el banco central que ahora se ha resuelto», dijo.