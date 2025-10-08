Resurrection’ renovada para la temporada 2 en Paramount+

“Dexter: resurrección”se mantiene vivo.

La serie secuela, en la que Michael C. Hall retoma su papel del asesino en serie favorito de la televisión, ha sido renovada para la temporada 2 en Paramount+.

Hall agradeció a los fanáticos en un video publicado en youtube y proclamó: «Hay más por venir. La sala de escritores se está reuniendo ahora y los detalles se publicarán próximamente… la historia continúa».

La renovación llega después Variedad informó en agosto que Paramount+ planeaba abrir una sala de escritores para una posible temporada 2 de la serie. El otro spin-off de “Dexter”, la serie precuela “Original Sin” protagonizada por Patrick Gibson como un joven Dexter, tuvo un destino menos afortunado. Después del espectáculo fue renovado para la temporada 2 En abril, el streamer revocó su decisión y canceló la serie unos meses después, tras la fusión de Paramount con Skydance.

“Dexter: Resurrection” se estrenó en julio ante 4,4 millones de espectadores multiplataforma en sus primeros siete días. Además de Hall, el programa está protagonizado por Uma Thurman, Jack Alcott, David Zayas, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Emilia Suárez, James Remar y Peter Dinklage. La temporada 1 también contó con actores recurrentes como Eric Stonestreet y David Magidoff, así como estrellas invitadas como Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, David Dastmalchian y John Lithgow retomando su papel de Arthur Mitchell, también conocido como Trinity Killer.

Después de ocho temporadas en Showtime, “Dexter” terminó en 2013 y reapareció con la miniserie de 2021 “Dexter: New Blood”. Unos años más tarde, se estrenó “Dexter: Original Sin”, con Hall retomando el papel de Dexter en calidad de actor de voz. Luego, Hall volvió a disfrazarse de asesino en serie en la pantalla en la secuela de la serie «Resurrection». El año pasado se anunció que se estaba desarrollando una serie derivada de una precuela basada en Trinity Killer.

“Resurrection” es creada por Clyde Phillips, el showrunner original de “Dexter”, y producida por Clyde Phillips Productions, Counterpart Studios y Showtime Studios. Los productores ejecutivos incluyen a Phillips, Scott Reynolds, Marcos Siega, Hilly Hicks, Jr., John Goldwyn, Sara Colleton, Tony Hernandez, Lilly Burns y Hall.