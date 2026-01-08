Resumen del estreno de la temporada 14 de The Masked Singer: ojos saltones revelados

ALERTA DE SPOILER: A continuación se detallan los detalles del episodio 1 de la temporada 14 de “El cantante enmascarado”, “Premiere”, que se emitió el 7 de enero en Fox.

“The Masked Singer” regresó el miércoles con un gran swing: papi grandetambién conocido como leyenda de los Medias Rojas de Boston David Ortízfue el primero en ser eliminado cuando comenzó la temporada 14 del exitoso concurso de canto de celebridades de Fox.

Disfrazado con el disfraz de “Googly Eyes”, Ortiz interpretó “Turn Down for What”, de DJ Snake y Lil Jon. El panelista Ken Jeong acertó con Ortiz. Jenny McCarthy-Wahlberg optó por Derek Jeter. Robin Thicke pensó que era Pedro Martínez. Rita Ora nombró a Manny Ramírez.

En cuanto a la identidad de la segunda eliminación, un dúo disfrazado de Croissant, Thicke dijo que creía que era Snooki y la situación de “Jersey Shore”, mientras que Jeong adivinó a Tim McGraw y Faith Hill. McCarthy-Wahlberg nombró a Todd y Julie Chrisley. Ora fue con Spencer Pratt y Heidi Montag. El Croissant se revelará al comienzo del episodio de la próxima semana.

El estreno de dos horas, que repitió el primer episodio desde mayo de 2025, cuando “The Masked Singer” se quedó atrás, abrió con Ora cantando “Golden”, de “KPop Demon Hunters” (que cuenta con la voz de su compañero panelista Jeong). Más tarde, Jeong y Thicke también se unieron a las voces.

En una serie de competencias cara a cara, Galaxy Girl se enfrentó a Handyman; Pugcasso con Queen Corgi, Scarab con croissants, Snow Cone con Stingray y Googly Eyes con Cat Witch. Ganar esos enfrentamientos: Galaxy Girl, Pugcasso, Scarab, Stingray y Cat Witch.

Eso significaba que Handyman, Queen Corgi, Croissants, Snow Cone y Googly Eyes estaban entre los cinco últimos. Después de una votación más, los dos últimos estaban listos para ser eliminados: Googly Eyes y Croissant.

David “Big Papi” Ortiz como Googly Eyes es la primera celebridad desenmascarada en la temporada 14 de “The Masked Singer”.

De regreso para la temporada 14 están el presentador Nick Cannon, junto con los panelistas McCarthy Wahlberg, Jeong, Ora y Thicke.

La novedad de esta temporada es “America’s Insider”, en la que la cantante, bailarina y personalidad de las redes sociales Kylie Cantrall compartirá pistas y pistas detrás de escena para los espectadores. El giro: Cantrall está disfrazada, pero se desenmascarará para los espectadores, de modo que la audiencia sepa quién es ella, pero los panelistas no.

Los episodios temáticos de la temporada 14 de “The Masked Singer” incluyen un tributo a “Star Trek”, la comedia de los 90 “Clueless”, la franquicia de cómics “Teenage Mutant Ninja Turtles” y las exitosas películas “Twilight Saga”. Además, el nuevo reinicio de “Fear Factor” de Fox contará con el presentador Johnny Knoxville en “Fear Factor: House of Fear Night” y una “Ozzfest Night” en honor al fallecido rockero Ozzy Osbourne, incluido un tributo especial de la alumna de “Masked Singer” Kelly Osbourne (Ladybug de la temporada 2) rindiendo homenaje a la influencia musical de su padre.

Los 18 concursantes enmascarados de la temporada 14 incluyen Berenjena, Pugcasso, Reina Corgi, los Croissants, Búho, Zanahoria de 14 quilates, Cono de nieve, Chica galaxia, Alto voltaje, Ojos saltones, Escarabajo, Manitas, Grulla, Le Who Who, Pangolin, Stingray, Cat Witch y Calla Lily.

Según el programa, los concursantes de la temporada 14 vendieron un total de 94 millones de discos, recibieron 47 nominaciones a los premios Teen Choice, 12 nominaciones al Emmy, dos estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood, un premio Tony y una nominación al Premio de la Academia.

Estas fueron las actuaciones del episodio de estreno de dos horas del miércoles.

Galaxy Girl, “La cantante enmascarada” (Trae Patton / Fox)

chica galaxia

Canción: “Chica súper gráfica y ultramoderna”, de Chappell Roan

Conjeturas del panel: Lindsay Lohan, Jennifer Love Hewitt, Emma Stone

Voz en off de Chica Galaxia: «Luz de estrella, estrella brillante. Escuché que estás buscando estrellas esta noche. Bueno, esta chica es toda la galaxia. Desde muy joven estuve en la cima del mundo. Aceptada en las mejores escuelas con una beca. La más joven en el escenario, incluso antes de que pudiera conducir. Pero todos ustedes, soy humana. Y la perfección nunca fue lo mío. Así que me alejé. Durante años, me perdí en el fondo. Pero sabía que había algo más grande en el mundo para mí. Así que trabajé duro. Y Boom, mi ascenso fue meteórico. Ahora siento otra atracción gravitacional. Hacia esta etapa, lo admito, he sentido curiosidad por hacer ‘The Masked Singer’ por un tiempo y estoy listo para despegar, pero no planeo quitarme esta máscara hasta que consiga ese trofeo.

Handyman, “El cantante enmascarado” (Trae Patton / Fox)

Factótum

Canción: «Shake Your Groove Thing», de Peaches & Herb

Conjeturas del panel: Idris Elba, Tone Loc, Vin Diesel

Voz en off del manitas: «Soy tu anfitrión, Handyman. Y hoy te voy a enseñar cómo cambiar tu vida. Crecí en la costa oeste. Y cuando era niño, era luchador. Era un tipo duro. Y viajaba con un equipo interesante. Fue divertido. ¿Quieres ver mi cara de chico salvaje? Nunca busqué problemas. Así que usé mi imagen para cambiar de marcha. De repente, la multitud con la que estaba rodando incluía a todos, desde DeNiro hasta Courtney Cox. Resulta, Todavía podría ser rudo, pero uso esa actitud para algo bueno. Mi credibilidad en la calle nunca ha sido tan alta”.

Nick Cannon y Pugasso, “El cantante enmascarado” (Trae Patton / Fox) Trae Patton

Pugcasso

Canción: “Ordinario”, de Alex Warren

Conjeturas del panel: Dan Reynolds, Darren Criss, Ryan Tedder

Voz en off de Pugcasso: «Bueno, hola, mis amigos peludos. Soy Pugcasso. Y bienvenidos a Joy of Panting. Hoy, vamos a pintar un pequeño y feliz cambio de carrera. Mira, se suponía que debía hacerme cargo del negocio familiar. Pero a veces hay que colorear fuera de las líneas. Como cuando puse mi nombre en el sombrero en algo grande. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Me uní a un grupo de soñadores como yo, y antes de que te dieras cuenta, pasé de ser nadie a ser el mejor. Algo que solo un puñado de artistas han logrado. «Lo logramos así, pintamos el éxito. Pero en lo que a mí respecta, sigo siendo ese cachorro común y corriente que vive en un mundo extraordinario».

Queen Corgi, “La cantante enmascarada” (Trae Patton / Fox) Trae Patton

reina corgi

Canción: “No llueva en mi desfile”, de Barbra Streisand

Conjeturas del panel: Nikki Blonsky, Maya Rudolph, Aidy Bryant

Voz en off de la reina Corgi: «Está bien, déjame decirte algo. La universidad no era para mí. Así que estaba en mi dormitorio, simplemente siendo yo mismo. Ya sabes, haciendo lo que amo. Y la gente comenzó a prestar atención. Algunos al principio. Y luego, como una audiencia real. Y me di cuenta, oye, tal vez pueda ganarme la vida con esto. Pero todos pensaron que estaba loco. Amigos, familiares, profesores, todos dijeron que no. Pero no esperé el permiso, no seguí las reglas. Y ahora literalmente me llaman un pionero. Como, ¿qué? Así que ni siquiera pienses en arruinar mi desfile porque espero ser el mejor en el espectáculo.

Scarab, “El cantante enmascarado” (Trae Patton / Fox) Trae Patton

Escarabajo

Canción: “Pon fuego a la lluvia”, de Adele

Conjeturas del panel: Whoopi Goldberg, Viola Davis, Sheryl Lee Ralph

Voz en off del escarabajo: “’Esta diosa dorada, quizás la más decorada que jamás hayamos visto, se ha elevado como cualquier estrella en los cielos’. Sí, todo el mundo conoce mi historia. Lo he hecho todo. Conocí a los presidentes, cené con Brad. Incluso Prince sabía mi nombre. Solo mira mi estante de trofeos. Eso es mucho oro, cariño. Estoy orgulloso de lo que he logrado. Pero ya llevo mucho tiempo en esto. Si bien la mayoría de la gente estaría pensando en jubilarse, yo estoy buscando algo nuevo que me inspire. El escarabajo es un símbolo de renacimiento. Y este es el comienzo del mío. Es hora de ganar un nuevo tipo de oro”.

Croissants, “El cantante enmascarado” (Trae Patton / Fox)

croissants

Canción: “Roca de la cárcel”, de Elvis Presley

Conjeturas del panel: La situación y Snooki, Todd y Julie Chrisley, Spencer y Heidi Pratt

Voz en off de croissants: “’Eran miembros de la alta sociedad. Vivían en la cima. Y todo se vino abajo’. Entonces es verdad, la vida era buena. Y éramos inseparables. Hasta que nos destrozaron. Así es. Fuimos cancelados, separados. Y no sabíamos cuándo nos volveríamos a ver. Fueron los momentos más oscuros de nuestras vidas. Y justo cuando pensaba que toda esperanza estaba perdida, ocurrió un milagro. De la nada estamos de regreso. Atrás. Y lo mejor de todo, reencontrados. Sentimos que todos tenían una idea equivocada sobre nosotros. Así que estamos aquí para cambiarlo. Y levántate de nuevo. Juntos”.

Nick Cannon y Snow Cone, “El cantante enmascarado” (Trae Patton / Fox) Trae Patton

Cono de nieve

Canción: “Cuando sea grande”, de Pussycat Dolls

Conjeturas del panel: Mischa Barton, Nicole Richie, Taylor Momsen

Voz en off de Cono de nieve: «Hola a todos. Mi nombre es Snow Cone. Y estoy aquí para aclarar las cosas. Me han malinterpretado. Miren, desde el primer día supe que estaba destinada al estrellato. Claro, solo estaba modelando botas de nieve para un catálogo infantil. Pero era el paquete completo. Y entonces, ¡zas!, finalmente conseguí mi gran oportunidad. Conseguí un papel en uno de los programas más populares de la televisión. Hasta que un momento lo arruinó todo. Me echaron a la acera. Debieron haber visto lo «Todos son mentiras. Hollywood me desconcertó por completo. Y desde entonces, he estado tratando de deshacerme de esa imagen. Esta noche, los nervios son reales, pero esta canción me parece personal y voy a demostrar que esa gente está equivocada.

Nick Cannon y Stingray, “El cantante enmascarado” (Trae Patton / Fox)

mantarraya

Canción: “Stayin’ Alive”, de Bee Gees

Conjeturas del panel: Lenny Kravitz, Jaden Smith, Lil Romeo

Voz en off de mantarraya: «¿Sabes qué? Este Stingray está en todas partes. Desde Michelin hasta Met Gala. Yo digo que sí a todo. Y en mis primeros días, es posible que se me conociera por mezclarme en Sunset Boulevard. Quiero decir, ¿quién más festeja en la azotea del Chateau Marmont? Todo comenzó cuando yo era un niño y mi madre organizaba estas increíbles fiestas con leyendas como Michael, Luther, Stevie. Algunos de mis primeros recuerdos son salir de la cama a hurtadillas para sentarme en lo alto de las escaleras, desesperado por vislumbrar el oro y «El glamour. Hasta el día de hoy, no me gusta perderme un buen momento. Por eso estoy aquí. He tenido tantos amigos haciendo este programa y me encanta, así que quería ver si el entusiasmo es real.

Ojos saltones, “El cantante enmascarado” (Trae Patton / Fox)

ojos saltones

Canción: “Rechazar por qué”, de DJ Snake y Lil Jon

Conjeturas del panel: David “Big Papi” Ortiz, Daddy Yankee, Wesley Snipes

Voz en off de Ojos Saltones: «Escuché que estás contratando a un nuevo ganador de ‘Cantante enmascarado’. El nombre es Googly Eyes. Aquí está mi currículum. ¿Cualificaciones? Tengo toneladas. Soy una gran estrella, un líder nato que es conocido por sacar negocios de números rojos a negros. Y en su mayoría estoy domesticado. ¿Necesitas referencias? Bacon, Krasinski, Tucker, esos muchachos me respaldan. Así que soy perfecto para el trabajo y seré clave para hacer de esta temporada un éxito. Comuníquese con cualquiera preguntas y pongámonos a trabajar”.

Cat Witch, “El cantante enmascarado” (Trae Patton / Fox)

bruja gato

Canción: “Abracadabra”, de Lady Gaga

Conjeturas del panel: Charli D’Amelio, Addison Rae, Lisa de Blackpink

Voz en off de Gato Bruja: «Las mejores cosas valen la pena esperar. Y no sé que es verdad. No estoy acostumbrado a ser anónimo. Pero estoy encantado de jugar contigo. Desde que era un gatito, anhelaba el escenario. Así que me preparé un futuro. Un poco de tiempo, un poco de salvia, productos grandiosos, giras, álbumes. Todo eso y más vino de mis calderos. Y estoy viviendo para ello. Este pequeño gatito tiene sus garras en cada uno de ellos. Porque para vivir nueve vidas, tienes que crecer y estirarte mucho. Estoy listo para deshacerme de mi imagen. Deberías encontrar un lado más maduro y lo que estoy manifestando a continuación, esa máscara dorada es mía.

Los ganadores anteriores de “The Masked Singer” incluyen a T-Pain como Monster (temporada 1), Wayne Brady como Fox (temporada 2), Kandi Burruss como Night Angel (temporada 3), LeAnn Rimes como Sun (temporada 4), Nick Lachey como Piglet (temporada 5), Jewel como Queen of Hearts (temporada 6), Teyana Taylor como Firefly (temporada 7), Amber Riley como Harp (temporada 8), Bishop Briggs como Medusa (temporada 9), Ne-Yo como Cow (temporada 10), Vanessa Hudgens como Goldfish (temporada 11), Boyz II Men como Buffalos (temporada 12) y Gretchen Wilson como Pearl (temporada 13).

“The Masked Singer” proviene de Fox Alternative Entertainment. Rosie Seitchik, Craig Plestis y Cannon son los productores ejecutivos, mientras que Seitchik actúa como showrunner. La serie está basada en el formato surcoreano creado por Mun Hwa Broadcasting Corp.