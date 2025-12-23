Resumen de tus actividades del año.

VIVA – A medida que se acerca el final de año, los resúmenes de actividad digitales se han convertido en una tradición. Después de que la música, las compras y los hábitos deportivos hayan tenido versiones “envueltas”, ahora le toca el turno a la inteligencia artificial de resumir el viaje del usuario. ChatGPT presenta una función de Revisión del año que resume las interacciones de los usuarios durante el año pasado, brindando una descripción general de cómo AI Esto ayuda con el trabajo, la creatividad y la vida cotidiana.

Esta función se llama Tu año con ChatGPT y está comenzando a aparecer gradualmente para los usuarios activos y activa la función de memoria durante todo el año. El concepto es similar al de Spotify Wrapped: un resumen breve, personal y reflexivo de los hábitos de uso.

¿Cuál es tu año con ChatGPT?

Tu año con ChatGPT es un resumen seleccionado que muestra los principales temas de conversación, patrones de uso y momentos clave a lo largo del año. En él, los usuarios pueden ver cómo usan ChatGPT, ya sea con más frecuencia para trabajar, estudiar, escribir o simplemente hacer preguntas aleatorias.

Curiosamente, este resumen no se trata sólo de datos rígidos. Algunos usuarios incluso obtienen una apertura creativa, como un poema o una narración corta, que describe su relación con la IA a lo largo del año.

Ventajas y limitaciones de las funciones oficiales

Aunque parece personal y divertido, la versión predeterminada de Year in Review todavía tiene limitaciones. Los usuarios no pueden establecer sus propias categorías, separar necesidades laborales y personales, ni ver la evolución en la forma en que preguntan (solicitan) a lo largo del tiempo.

Por esta razón, muchos usuarios activos intentan «profundizar más» utilizando indicaciones adicionales. De esta manera, Year in Review se puede convertir en una versión mucho más detallada y relevante de ChatGPT Wrapped.

Cómo cambiar el año en revisión a «ChatGPT Wrapped»

Hay varios enfoques rápidos que se pueden utilizar para enriquecer este resumen anual:

1. Cree una versión completa de Wrapped

Los usuarios pueden pedirle a ChatGPT que analice todas las preguntas durante un año y las organice en un formato de diapositivas envuelto en Spotify. Los resultados no son sólo temas generales, sino categorías únicas, como temas favoritos, estilos de indicaciones más utilizados y las preguntas más absurdas.

2. Mapeo de la función de ChatGPT en la vida

Con indicaciones personalizadas, ChatGPT puede agrupar el uso en categorías como productividad, vida personal, escritura creativa, finanzas o simplemente desahogarse. De aquí queda claro que esta IA suele estar presente no sólo durante las horas de trabajo, sino también en momentos personales.